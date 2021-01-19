AK Parti Niğde İl Başkanlığına Ömer Kılıç getirildi

AK Parti Niğde İl Başkanlığına getirilen Ömer Kılıç, görevi Mahmut Peşin'den devraldı.

AK Parti Adana Milletvekili ve Niğde koordinatörü Abdullah Doğru, partisinin il başkanlığında düzenlenen törende, kendilerinde küskünlük olmadığını, hizmet yarışı olduğunu ve 2023 ve 2024 seçimlerine birlikte hazırlanacaklarını söyledi.

Görevini Kılıç'a devreden Mahmut Peşin de kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Üstlendiğim görevi en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdim. Hizmet için gecemizi gündüzümüze kattık ve bundan sonra da katmaya devam edeceğiz." dedi.

Ömer Kılıç da bayrağı daha ileriye taşıma gayretinde olacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Ömer Kılıç, Peşin'e plaket takdim etti.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav