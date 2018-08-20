AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete Açıklaması

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla'nın ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi.

Mete, yaptığı açıklamada, birliği, beraberliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı pekiştiren Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sevginin, kardeşliğin ve manevi heyecanın yeniden tazelendiği bugünleri kırgınlıkların, dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği, hoşgörünün hakim olduğu bir iklimde yaşamak ve bunu kalıcı kılmak için bir vesile olarak görmek gerektiğini belirten Mete, şunları söyledi:

"Kurban paylaşmak demek. Dayanışma ruhunu geliştiren bugünlerde kimsesizlerin, yetimlerin, öksüzlerin ve yoksulların mutlu edilmesi önceliğimiz olmalıdır. Bugün ekonomimiz üzerinden yapılan saldırılar ortadadır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bugün ve bundan sonra da milletimizin dimdik duruşuyla bu saldırılara karşı sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir. Dünyanın dört bir tarafından saldıran, bütün terör örgütlerine ve şer güçlere karşı dayanışmayı, birlikteliği devam ettirmemiz gerekiyor. Toplumumuzun temel dinamiklerini hedef alan terör olayları hiçbir şekilde amacına ulaşamayacaktır. Bu bayramın birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Ülkemize, coğrafyamıza dönük küresel düşmanlıkların yok olmasını, barış ve kardeşlik dini olan İslam'ın herkesi kuşatmasını temenni ediyorum. Ülkemizin, 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda huzur ve güven içinde güzel bir geleceğe emin adımlarla ilerlemesi en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle bu önemli ve anlamlı günlerin Muğlamız, ülkemiz, bütün İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, sağlık, afiyet ve huzur içinde nice bayramlara ulaşmayı yüce Allah'tan temenni ediyorum. İyi bayramlar."