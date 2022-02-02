AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris'te acılı aile ile görüştü

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Marmaris'te geçtiğimiz haftalarda zabıtaya kızıp kendini yakan ve hastanede hayatını kaybeden kömürcü Süleyman Ekici'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Milletvekili Yelda Erol Gökcan merhum Süleyman Ekici'nin hayatını kaybettiği yerde oğlu Nuri Ekici ve kızı Gizem Ekici ile görüştü. Vekil Gökcan aile ile yaptığı görüşmede başsağlığı dileyerek "Çok acı ve üzücü bir durum, başınız sağ olsun vatandaşımızın böyle vahim bir olay sonucu hayatını kaybetmiş olmanın derin kederini yaşadım. Benim yapabileceğim herhangi bir şey olursa lütfen söylemekten çekinmeyin" dedi.

Milletvekili Yelda Erol Gökcan, konunun hukuka yansıdığını kendisinin de bizzat takip edeceğini belirterek ailenin yanından ayrıldı.

Ak Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ak Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Teşkilat Başkanı Anıl Berk, Tanıtım ve medya sorumlusu Bilge Özsoy ve Ak Parti üyeleri ile ziyaretlerine devam ederek yolda karşılaştıkları vatandaşlar ile de sohbetler etti. - MUĞLA