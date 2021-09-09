AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İlçe Koordinatörü Mustafa Hançerli ile birlikte Seydişehir AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İlçe Koordinatörü Mustafa Hançerli ile birlikte Seydişehir AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

İlk olarak Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde partililerle görüşen Erdem, sonrasında Atatürk Caddesi, Necati Kalaycıoğlu Caddesi, Yeni Oto Sanayi Esnafı ve Pazaryeri esnaflarını ziyaret etti.

Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Erdem, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdem, Türkiye'nin coğrafyasında oyunbozan bir konuma geldiğini, mazlumlara güven ve moral veren onlara destek olan bir durumda olduğunu kaydetti.

Bir takım eksikliklerin olduğunu, fakat bu nedenle morallerin bozulmaması gerektiğini ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Herkes Türkiye'nin geldiği noktayı hayretle izliyor. Bizler coğrafyadaki önemimizi ve gücümüzü bilelim. Vatan varsa her şey var, vatan yoksa hiçbir şeyi tadı yoktur. Gücümüzün farkında olalım. Biz hem Türkiye, hem de gönül coğrafyası olarak tüm mazlumlara güç ve moral veriyoruz."

Milletvekili Erdem'e Seydişehir Devlet Hastanesinde yaşanan sağlık sorunları ve doktor eksikliği gibi önemli konularda talepler iletildi.

AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Milletvekili Orhan Erdem'in ilçeye yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

???????AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'e Seydişehir ziyaretinde Konya AK Pati İl Yönetim Kurulu Üyesi Bölge Koordinatörü Mustafa Hançerli, Seydişehir AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fatma Aydın eşlik etti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Münir Özkul Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Çağdaş Atan Şenol Güneş Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 15:13:37. #1.14#

title