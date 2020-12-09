AK Parti Milletvekili Kendirli: "Muharrem Ertaş'ı anma etkinliği marjinal solcuları anma etkinliğine döndü"
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AK Parti Milletvekili Kendirli: "Muharrem Ertaş'ı anma etkinliği marjinal solcuları anma etkinliğine döndü"

09.12.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:13
AK Parti Milletvekili Kendirli:

AK Parti Kırşehir milletvekili Musafa Kendirli, "CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen "Muharrem Ertaş'ı Anma Etkinliği"nin amacından saparak marjinal solcuları anma programına dönüştürüldüğünü söyledi.

AK Parti Kırşehir milletvekili Musafa Kendirli, "CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen "Muharrem Ertaş'ı Anma Etkinliği"nin amacından saparak marjinal solcuları anma programına dönüştürüldüğünü söyledi.

Yazılı yapılan açıklamada Kendirli, "Siyaset üstü olan abdallık geleneğini ve halk ozanı kültürünün son yüzyılın en büyük temsilcileri Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ı siyasi şovları için kullananları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki başta hemşerilerim olmak üzere milletimiz, CHP'Lİ Kırşehir Belediyesinin anma programı adı altında düzenlediği bu münevver şahsiyetlerle, devletin polisine kurşun sıkanları aynı sahnede buluşturanları unutmayacak ve başta sandık olmak üzere gereken tüm platformlarda bunun hesabını soracaktır" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Kendirli tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Halk ozanlığı, Anadolu'da toplumun öncüsü olmuş bir gelenek, halka mal olmuş bir kültürdür. Yaşamını halkla birlikte idame ettiren ozan, sazıyla sözüyle halkın sesidir. Ozanlarımızı kirli siyasetinize alet etmeye utanmayan bu zihniyet de en az siyasetleri kadar kirlidir.

Siyaset ve ideolojinin ötesinde halkı için söz savuran, halkının duygularına tercüman olan Abdallarımız, ozanlarımız bu toprağın harcıdır, mayasıdır. Muharrem Ertaş da bu yönüyle Kırşehir'in iftiharlarındandır. Muharrem Ertaş'ı anmak için belediyenin kaynaklarını kullanıp, kime, ne için hizmet ettiği tartışmalı isimleri anmak, marjinal grupların propagandasını yapmak Kırşehir'in, halkın kaynaklarını da heba etmektir.

Kırşehir'in CHP'li Belediye Başkanı Selahaddin Ekicioğlu, belediyeyi bu Muharrem Ertaş ile alakası olmayan kişilerin övüldüğü programa sponsor ederek, sadece kendi partililerine hitap eden televizyon kanalına da bir nevi kaynak aktarmıştır.

Bu kirli siyasetin, Kırşehir'deki temsilcilerine sesleniyorum; şehrimizin adeta başkentliğini yaptığı Abdallık geleneğini siyasi şovlarınız için kullanmaktan vazgeçin. Tarihin hiçbir döneminde siyasetin ve ideolojinin hizmetine girmemiş, salt halk için halktan kişilerce temsil edilmiş bu büyük geleneği kirli siyasetinize alet etmeyin.

Ahilik törenleri kapsamındaki bazı programları başka şehirlerimizde düzenlerken "Ahiliği Kırşehir'den kaçırıyorlar" diyerek yalan-yanlış bilgilerle yaygara kopartanlar, şimdi şehrimizin medarı iftiharı, kültür elçileri Muharrem Ertaş'ı, Neşet Ertaş'ı kirli siyasetlerinin temsilcileriyle aynı sahnede anma gafletini gösteriyor.

Bu halk yüzyıllardır Abdallık geleneğine, Ahilik kültürüne ve son 18 yılda da milletin partisi AK Parti'ye nasıl sahip çıktıysa, bizler de milletimizden aldığımız güçle kültürümüzü, geleneğimizi, içimizden çıkan değerlerimizi bu kirli siyasetçilerden koruyacağız." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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