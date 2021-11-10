AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti: Bir köşesinde de mescit olsaydı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma programları düzenlendi. Sosyal medya platformlarında da çok sayıda kullanıcı, anma mesajı yayınladı.

"MESCİT DE OLSAYDI"

Ak Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 10 Kasım paylaşımı ise tartışma yarattı. Çamlı, sosyal medya üzerinden paylaştığı Anıtkabir fotoğrafına "Keşke bir köşesinde de mescit olsaydı" notunu düştü.

KULLANICILARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları Çamlı'ya tepki gösterdi. Yorumlarda, "Biyografinde milletin vekili yazıyor sen benim vekilim değilsin", "Bari bugün yapmayın ya", "Ne gerek var şimdi böyle bir paylaşıma" gibi ifadeler yer aldı.

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