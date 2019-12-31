Ak Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Gedik Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu

31.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:06

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Gedik Kültür Merkezinde incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Millet Kıraathanesi, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, Konferans Salonu ve Şark Odası gibi kültürel mekânları gezerek, yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

"GEDİK KÜLTÜR MERKEZİMİZ'DE Kİ MEKÂNLARIMIZ FARKINDALIK YARATTI"

Kültürel, sosyal ve eğitim hizmetlere farklı bir önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "AK Parti Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır'a Gedik Kültür Merkezimizdeki hizmetler hakkında detaylı bilgilendirmede bulunduk. Öncelikle Yeşilyurt'un her yönden değişimi noktasında bugüne kadar ki hizmetlerin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Milletvekilimize şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin her yönden gelişimi için devasa yatırımlar yaparken, özellikle sosyal, kültürel, eğitim, sportif yönden kalkınmasına farklı önem veriyoruz. Yıllardır atıl durumda olan Gedik Tepemizi her yönden dikkat çekici ve farklı yatırımlarla gözde bir mekân haline getirdik. Gedik Sosyal Tesislerimiz, Gedik Kültür Merkezimiz, Namazgâh alanımız, çocuk oyun alanlarımız ve piknik yerlerimizle burası vatandaşlarımızın uğrak noktası oldu. Burada yıllar önce kapatılan ve kötü bir görüntü sergileyen Cezaevinin devrini Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden alarak Kültür Bakanlığımızın da destekleriyle burayı kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak niteliklere sahip Kültür Merkezine dönüşümünü sağladık. Üç yıl süren özenli ve titiz çalışmalarımızın ardından burayı bölgemizin sosyal, kültürel ve eğitim vizyonuna değer katabilecek seviyeye ulaştırdık. Yeşilyurt'umuzun sanatsal ve kültürel kimliğine yakışır mekânlara sahip Kültür Merkezimiz içerisinde ki Millet Kıraathanesi, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, 130 kişilik kapasiteye Konferans Salonu ve Şark Odası gibi bölümleri tamamladık. Burada cezaevinde kalan mâhkumlar tarafından yapılan ürünlerin sergilenebileceği bir alanda oluşturduk. Tüm hemşerilerimizin toplumda büyük bir farkındalık yaratan müzelerimizi ve kültürel mekânlarımızı mutlaka gezmelerini ve görmelerini tavsiye ediyorum. Kültür Bakanlığımızla açılışa ilgili görüşmelerimizi yaptık, yakın bir zamanda bazı eklemeleri yaptıktan sonra açılışa uygun hale getireceğiz." dedi.

"BÖLGENİN SOSYAL VE KÜLTÜREL VİZYONUNA DEĞER KATAN BİR YATIRIM"

Kültürel belediyecilik hizmetlerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, " Yeşilyurt Belediyemizin bu tür yatırımları Malatya'ya değer katmaktadır. Daha önce Cezaevi olarak kullanılan ancak kapatıldıktan sonra atıl duruma düşen binanın gerekli düzenlemelerin ardından Kültür Merkezi gibi bir yatırıma dönüştürülmesinden ziyadesiyle memnun olduk. Cezaevi şartlarının aslına uygun olarak korunması, diğer bölümlerinde her yaştan vatandaşımıza yönelik kültürel ve eğitim hizmetlerin sunulduğu alanlara dönüşümünün sağlanması bölgemizin gelişimi açısından önemlidir. Millet Kıraathanesiyle, Cezaevi Müzesiyle, Çoban Müzesiyle, Konferans Salonuyla ve Şark Odasıyla burası bölgeye değer katan özel bir yatırım hüviyetine kavuşmuş durumdadır. Her yaştan vatandaşın kültürel hizmetlerden faydalanabileceği, öğrencilerimizin nezih ve kaliteli ortamlarda kitap okuyup ders çalışabilecekleri mekânların artırılması, kentimizin eğitim ve kültürel vizyonuna değer katmaktadır. Gedik Kültür Merkezimizde yer verilen gerek müzeler gerekse de diğer hizmet alanlarının her birinin farklı bir niteliğe ve değere sahip olduğunu gördük.Kültür Merkezimizin her boyutuyla çok güzel bir şekilde projelendirilip ilçemize ve kentimize kazandırılmasından memnuniyet duymaktayız. Bu tür güzel projelerin bölgemizin her noktasına yaygınlaşmasını ümit ediyorum. Takdire şayan bir kültür hizmetinden bulunan Yeşilyurt Belediyemizi, Belediye Başkanımızı ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler