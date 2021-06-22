AK Parti Milas İlçe Başkanlığında yeni parti üyelerine rozetleri takıldı
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AK Parti Milas İlçe Başkanlığında yeni parti üyelerine rozetleri takıldı

AK Parti Milas İlçe Başkanlığında yeni parti üyelerine rozetleri takıldı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

AK Parti Milas İlçe Başkanlığınca partiye yeni üye olanlar için rozet töreni düzenlendi.

AK Parti Milas İlçe Başkanlığınca partiye yeni üye olanlar için rozet töreni düzenlendi.

AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik partiye yeni katılımların gerçekleştirildiği törene katıldı.

Parti binası önündeki törende, gençlerin çoğunlukta bulunduğu yaklaşık 100 kişiye AK Parti rozeti takıldı.

Törende konuşan Demir, muhalefet partilerinin kendi içinde bölünerek, içlerinden çok sayıda başka başka siyasi oluşumlar çıktığına, ancak AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dimdik ayakta olduğunu ve gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ifade etti.

Demir, Milas'ın uzun yıllardır beklediği doğalgaz hizmetiyle ilgili de, "ilk kazmanın vurulacağı" müjdesini verdi.

Hiçbir siyasi ayrım yapmadan Milas'a hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Demir, "Biz, bölgemize hizmet etmek için seçildiğimiz günden bu yana gece gündüz çalışıyoruz. Demokratik seçimle gelen belediye yönetimimizle hiçbir sorunumuz yok. Milas için yapılacak tüm hizmetlerde siyasi kaygı gözetmeksizin çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise 2023 yılında Muğla'da milletvekili sayısını artırmayı ve tüm belediyeleri kazanmak istediklerine kaydetti.

3 yıl içinde Milas'a ve Muğla'ya çok güzel hizmetler ettiklerine işaret eden Gökcan,"Milas Teşkilatımız Emin Çelik kardeşimizin başkanlığında güzel çalışmalar yapıyor. Sizin coşkunuzu Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Muğla'da milletvekili sayısını artırmak." diye konuştu.

İl Başkanvekili Gültekin Akça ve Milas İlçe Başkanı Emin Çelik de törende birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından partiye katılanların isimleri anons edilerek rozetleri takıldı.

AK Parti Milas İlçe Başkanlığında yeni parti üyelerine rozetleri takıldı
AK Parti Milas İlçe Başkanlığında yeni parti üyelerine rozetleri takıldı
AK Parti Milas İlçe Başkanlığında yeni parti üyelerine rozetleri takıldı
AK Parti Milas İlçe Başkanlığında yeni parti üyelerine rozetleri takıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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AK Parti Milas İlçe Başkanlığında yeni parti üyelerine rozetleri takıldı - Haberler
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