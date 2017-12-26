AK Parti Mardin İl Başkanı Göreve Başladı

Mardin AK Parti İl Başkanlığına seçilen 22. Dönem Milletvekili Nihat Eri göreve başladı.



Mardin AK Parti İl Başkanlığında yüzlerce vatandaş tarafından karşılanan 22. Dönem Milletvekili Nihat Eri geçmişte Mardin AK Parti'de görev yapan milletvekilleri ve il başkanlarının yanı sıra Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte basın açıklaması yaptı. Başkan Eri basına yaptığı açıklamada Mardin'in sorunlarını bildiklerini söyleyerek, bu sorunların çözümünde ellerinden gelenini yapacaklarını söyledi.



"Gençlerimizin işe kavuşmalarını sağlayacağız"



Gençlerin aşa işe kavuşmalarını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Eri, "Arkadaşlarımız Mardin'de yaşanan sorunları biliyorlar. Halkla iç içeler ve bunların çözümünde bize yardımcı olacaklar. Halkımız buraya gelsinler burası kendi evleridir. Bu kapı hiç kimseye kapanmayacaktır. Herkese güler yüz gösterilecektir. Bölgenin tüm sorunları bizim sorunlarımızdır, dertleri bizim derdimizdir. İşsizlik gençlerimizin işsizliği bizim en büyük uğraş alanımız olacaktır. Bölgeye yatırım gelmesi için hepimiz birlikte koşturacağız. Gözümüzün nuru gençlerimizin aşa işe kavuşmalarını sağlayacağız. Bölgenin sorunlarını biliyoruz hem Mardin ile ilgili hem de bölge ile ilgili sorunları Ankara'ya taşıyacağız. Amacımız daha demokrat bir Türkiye'dir, daha özgür bir Türkiye'dir daha müreffeh bir Türkiye'dir" dedi. - MARDİN