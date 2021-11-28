AK Parti'li Yazıcı, Trabzon'da "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katıldı Açıklaması

TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bugün var olan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Bu sorunlarımızın sebeplerini de biliyoruz. Bunları giderici, halkımızın sıkıntılarını ortadan kaldırmaya dönük, insanımızın yaşam tarzını rahatlatmayı hedefleyen çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

Yazıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" kapsamında, "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verdi.

Hayati Yazıcı, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin çok dinamik bir parti olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla bir seçim biter, diğerinin hazırlığı başlar. Bizim teşkilatçılık anlayışımız, sloganlarda da ifade ettiğimiz gibi 'durmak yok, yola devam'dır." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından çeşitli başlıklar altında, teşkilatta aktif konumda olanların tümünün katılımıyla programlar düzenlendiğine işaret eden Yazıcı, yaşanmışlıkların paylaşıldığı, güncel konuların tartışılıp konuşulduğu bu tür toplantılarla teşkilatın zaten var olan motivasyonunu daha dinamik hale getirme gayreti ve çabası içinde olduklarını vurguladı.

Yazıcı, bu tür çalışmaların çok verimli olduğunu, geri dönüşlerinin de ilgili genel başkan yardımcılığı tarafından toplanıp analiz edildiğini anlatarak, "Geri dönüşler itibarıyla fevkalade memnuniyet verici. Bu bakımdan bütün il başkanlarımıza, bu etkinlikte görev alan bütün kardeşlerime ve haliyle bu etkinliği organize eden Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"AK Parti'nin hem siyaset tarzı itibarıyla hem de icraatlar itibarıyla bir benzeri yok"

AK Parti'nin referanslarının, çok çeşitli ve güçlü bir siyasi parti olduğunun altını çizen Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk siyasi hayatında, AK Parti'nin hem siyaset tarzı itibarıyla hem de icraatlar itibarıyla bir benzeri yok. Bugün var olan sorunlarımızın farkındayız. Bu sorunlarımızın sebeplerini de biliyoruz. Bunları giderici, halkımızın sıkıntılarını ortadan kaldırmaya dönük, insanımızın yaşam tarzını rahatlatmayı hedefleyen çalışmalarımız da devam ediyor. Taktir edersiniz ki bütün bunları imkanlar ölçüsünde gerçekleştirebiliriz ama biz bir taraftan imkanlarımızı büyütüyor, bir taraftan da imkanlarımızı bu sorun alanlarındaki sorunları tasfiye etmek için çok rasyonel bir biçimde icra planına koymak suretiyle yürüyüşümüzü sürdürüyoruz."

"Bu hikayenin kahramanı sensin" sloganıyla il ve ilçe, ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlıklarına bağlı yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen teşkilat içi eğitim programında, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da çeşitli başlıklarda sunumlar gerçekleştirdi.