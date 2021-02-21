AK Parti'li Turan: HDP kapatılmak için her şeyi yapıyor
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AK Parti'li Turan: HDP kapatılmak için her şeyi yapıyor

21.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:06
AK Parti'li Turan: HDP kapatılmak için her şeyi yapıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HDP söylemleriyle ve eylemleriyle adeta kapatılmak için her şeyi yapıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HDP söylemleriyle ve eylemleriyle adeta kapatılmak için her şeyi yapıyor. Terör örgütünün sözde iradesini kendilerine bir misyon, bir görev bilmişler" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Gara'da 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinden sonra HDP  ve CHP'nin tutumunu eleştirdi. Turan, "HDP söylemleriyle ve eylemleriyle adeta kapatılmak için her şeyi yapıyor. HDP'nin Kandil'le fikri bağı olduğu gibi organik bağı da olduğu çok açık. Terör örgütünün sözde iradesini kendilerine bir misyon, bir görev bilmişler" dedi.

Turan, Gara'da 13 Türk vatandaşının akçakça katledildiğini söyleyerek, "HDP'li yöneticiler cılız bir şekilde kınamaktan öteye gidemediler. 'Terör örgütünü lanetliyoruz, kahrolsun PKK' diye bir şey duyduk mu? HDP ile iş birliği yapan, yol yürüyen CHP ve diğer partiler için de artık nerede durduklarını gözden geçirme vakti. 'Dostlarımızla iktidar olacağız' diyen Kılıçdaroğlu'nun, Gara'da insanlarımızın kalleşçe şehit edilmesinden sonra hedef alması gereken Sayın Erdoğan değil, terörle arasına mesafe koyamayan 'aziz dostları' olmalıydı. Sormalıyız, maden operasyon başarısız; 6 yıldır CHP'nin dostu HDP, HDP'nin dostu terör örgütü PKK tarafından tutulmuyor muydu askerlerimiz? Ne yaptı dostlarınız Sayın Kılıçdaroğlu?" diye konuştu.'GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'"HDP milletvekilleri genel merkezlerine gider gibi Kandil'i kendilerine yol edinmişler" diyen Turan, şöyle konuştu:

"Soruyorum, bir milletvekilinin terör örgütünün ininde ne işi var? Bir milletvekilinin yeri Kandil değil, milletin Meclisi'dir. Ne Avrupa'da ne de dünyanın hiçbir yerinde hiçbir demokrasisinde bunun örneğini göremezsiniz. Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan, terörle mücadele, askeri tezkereler ve sözde Ermeni soykırımı gibi hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında değiller. Meclis'te imzalanan ortak hiçbir bildiriye imza atmadılar. Türkiye partisi olamadıkları gibi, emperyal güçlerin oyuncağı olduklarını her fırsatta göstermiş oldular. İnanıyorum ki söz konusu vekillerle ilgili yargı gereğini yapacaktır. Fezlekeler de Meclise geldiğinde biz gereğini yapacağız."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Meltem Öztürk

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