AK PARTİ'Lİ TURAN 'GÖÇMENE 10 KATINA SU SATACAĞIM' DİYECEK KADAR ACİZ OLAN BİR MİLLET OLMADIK, OLMAYACAĞIZ
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AK PARTİ'Lİ TURAN 'GÖÇMENE 10 KATINA SU SATACAĞIM' DİYECEK KADAR ACİZ OLAN BİR MİLLET OLMADIK, OLMAYACAĞIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yaptığı açıklamaları eleştirerek 'Biz Çanakkale Savaşı'nda, hatıralardan biliriz ki; savaşırken düşmana ara verip su ikram eden bir milletiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yaptığı açıklamaları eleştirerek 'Biz Çanakkale Savaşı'nda, hatıralardan biliriz ki; savaşırken düşmana ara verip su ikram eden bir milletiz. Savaşa ara verip ekmeği olmayan düşmana ekmek veren, karşılığında su alan bir milletiz. Göçmene, garibana 10 katına su satacağım diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde toplu açılış ve doğalgaz hizmet alma törenine katıldı. Törende, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli ile vatandaşlar hazır bulundu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programda konuşan AK Parti'li Bülent Turan, Bolu'da bulunan göçmenlerin su ve katı atık bedellerini 10 kat arttıracağını söyleyen CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'a eleştirilerde bulunarak, 'Bir belediye başkanı bizim burada 10 tane açılış planlarken bir başka ilin belediye başkanı da göçmenlere suyu 10 katına satacağım diye açıklama yaptı. Değerli arkadaşlar, insanlığın temel ihtiyaçları cezalandırma konusu olamaz. Bu ahlaka aykırıdır. Biz Çanakkale Savaşı'nda, hatıralardan biliriz ki; savaşırken düşmana ara verip su ikram eden bir milletiz. Savaşa ara verip ekmeği olmayan düşmana ekmek veren, karşılığında su alan bir milletiz. Göçmene, garibana 10 kat su satacağım diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız. Kamu hizmeti etnik kökene göre yapılamaz. Kamu hizmetini etnik kökene göre yaparsanız, bu insanlığa da aykırıdır, Müslümanlığa da aykırıdır. Ama Anayasaya aykırıdır. Mutlaka bunun bedeli olur. Kaldı ki o açıklamayı yapan Belediye Başkanı bir yıldan beri evinde kaçak bir mülteciyi çalıştırdığını öğrenmiş olduk. Bu ne samimiyetsizlik. Bu nasıl sosyal demokrasi anlayışı. Baştan aşağı yalan, yanlış samimiyetsiz bir yaklaşım. Ama bunların hepsi milletin gözü önünde oluyor. Hepsinin de karşılığı olacak diye düşünüyorum' dedi.

AK Parti'li Bülent Turan, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek beldede yapılan birçok yatırımın açılışını yaptı. Ardından doğalgaz hizmete alma işlemi gerçekleştirilip, meşale yakıldı.

AK PARTİ'Lİ TURAN 'GÖÇMENE 10 KATINA SU SATACAĞIM' DİYECEK KADAR ACİZ OLAN BİR MİLLET OLMADIK, OLMAYACAĞIZ
AK PARTİ'Lİ TURAN 'GÖÇMENE 10 KATINA SU SATACAĞIM' DİYECEK KADAR ACİZ OLAN BİR MİLLET OLMADIK, OLMAYACAĞIZ
AK PARTİ'Lİ TURAN 'GÖÇMENE 10 KATINA SU SATACAĞIM' DİYECEK KADAR ACİZ OLAN BİR MİLLET OLMADIK, OLMAYACAĞIZ
AK PARTİ'Lİ TURAN 'GÖÇMENE 10 KATINA SU SATACAĞIM' DİYECEK KADAR ACİZ OLAN BİR MİLLET OLMADIK, OLMAYACAĞIZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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