AK Parti'li Turan: "CHP, Kılıçdaroğlu'yla 6 oku unuttuğu gibi, siyasi ahlakı ve nezaketi de unuttu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Turan: "CHP, Kılıçdaroğlu'yla 6 oku unuttuğu gibi, siyasi ahlakı ve nezaketi de unuttu"

AK Parti'li Turan: 'CHP, Kılıçdaroğlu'yla 6 oku unuttuğu gibi, siyasi ahlakı ve nezaketi de unuttu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Herkes yanan ciğerlerimize, ormanlarımıza odaklanmışken ucuz siyasi polemikler çıkarmak tam bir CHP klasiği. CHP, Kılıçdaroğlu'yla 6 oku unuttuğu gibi, siyasi ahlakı ve nezaketi de unuttu" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Herkes yanan ciğerlerimize, ormanlarımıza odaklanmışken ucuz siyasi polemikler çıkarmak tam bir CHP klasiği. CHP, Kılıçdaroğlu'yla 6 oku unuttuğu gibi, siyasi ahlakı ve nezaketi de unuttu" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Turan, "Kılıçdaroğlu yatıyor kalkıyor; THK'nın uçaklarıyla ilgili birbirinden farklı mesnetsiz iddialarda bulunuyor. Milletin sinir uçlarıyla oynuyor, toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışıyor. Adeta yangına körükle gidiyor. Kılıçdaroğlu dün THK ziyaretinin ardından 'çalışabilir uçak yok' demişti, bugün 'var' diyor. Kendi bir şey söylüyor grup başkanvekilleri başka şey söylüyor. Kaldı ki kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek statüsünde olan, 96 yıllık THK'daki kayyım sürecinin en büyük müsebbibi CHP'dir. Eski yönetim kurulu üyelerine bakınız, çoğu ya CHP milletvekili ya da adayı. Düne kadar kurumun avukatları varken bile özel sözleşme imzaladıkları avukatları CHP'li meşhur isim ve kızıydı. Elini attığı her şeyi kurutan CHP, bugünkü THK'nın içinde bulunduğu durumun da en önemli sebeplerinden" diye konuştu.

"CHP'nin bir dönem arka bahçesi haline getirdiği THK'yı kayyım bile kurtarmakta zorlanıyor"

Turan açıklamasının devamında, "Hatırlayın, nasıl ki CHP siyasi vesayeti temsil ediyorsa, bürokratik vesayetin kollarından biri de düne kadar THK idi. Onlarca yıl tekel olarak kurban derileri toplandı, mahallesinden arkadaşından deri alan mahkemelerde süründürüldü, okullara bağış zarfları dağıtıldı. Tarım uçakları, sivil havacılığa destekler vb. beklenirken az sayıda Beyaz Türk'ün keyfi için kurum adeta arpalık olarak kullanıldı, borca battı. CHP'nin bir dönem arka bahçesi haline getirdiği THK'yı kayyım bile kurtarmakta zorlanıyor. Dolayısıyla THK ile ilgili eleştiri yapacak en son kişidir Kılıçdaroğlu. Kötü niyetlilere rağmen; devlet millet el ele bu süreci aşacağız. Devam eden yangınları da kısa sürede söndürüp yanan her yeri yeniden ağaçlandıracağız" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

AK Parti'li Turan: 'CHP, Kılıçdaroğlu'yla 6 oku unuttuğu gibi, siyasi ahlakı ve nezaketi de unuttu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Benim partimin mülteci politikası yok' diyen Tanju Özcan'a yanıt: Bunu demek yanlış, asla öyle bir şey olamaz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Benim partimin mülteci politikası yok" diyen Tanju Özcan'a yanıt: Bunu demek yanlış, asla öyle bir şey olamaz
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Turan: "CHP, Kılıçdaroğlu'yla 6 oku unuttuğu gibi, siyasi ahlakı ve nezaketi de unuttu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 15:40:43. #1.14#

title