AK Parti'li Taşkın: "28 Şubat'ta siyasete balans ayarı yapmaya çalışanlar, millet tarafından balans ayarına uğradı"
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AK Parti'li Taşkın: "28 Şubat'ta siyasete balans ayarı yapmaya çalışanlar, millet tarafından balans ayarına uğradı"

01.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:20
AK Parti'li Taşkın:

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı yapmaya çalışanların, millet tarafından kısa sürede balans ayarına uğradığını belirtti.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı yapmaya çalışanların, millet tarafından kısa sürede balans ayarına uğradığını belirtti.

Taşkın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "1000 yıl sürecek" denilen 28 Şubat'ın, millet iradesine, milletin değerlerine ve inancına yapılan açık bir darbe olduğunu belirterek, "irtica ile mücadele" adı altında dindar vatandaşlara yönelik her türlü baskı, zulüm ve ayrımcılığın devlet politikası haline getirildiğini söyledi.

28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı yapmaya çalışanların, millet tarafından kısa sürede balans ayarına uğradığını vurgulayan Taşkın, 28 Şubat'ın, AK Parti'nin her türlü vesayet odaklarına karşı verdiği mücadele sonucunda kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gittiğini ifade etti.

AK Parti'li Taşkın, şöyle konuştu:

"Vesayet odakları boş durmamış, Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi ve son olarak 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla millet iradesine darbe vurmak için her fırsatı değerlendirmeye çalışmışlar ancak hiçbir şekilde başarılı olamamışlardır.

Bizim mücadelemiz, geçmişten aldığımız birikimle yeni Türkiye yolunda daha emin adımlarla yürüme mücadelesidir. 28 Şubat'ı, o gün yaşanan kıyımları, haksızlıkları unutmadık, unutturmayacağız. Genç kuşaklarımız, ülkenin yakın tarihini bilsinler, ibret alsınlar ve bu karanlık planlara karşı her an uyanık olsunlar diye elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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