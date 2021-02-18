AK Parti'li Sorgun: "Türkiye'ye yapılan saldırılar, NATO ve müttefikleri tarafından görmezden geliniyor"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Türkiye'ye yapılan saldırıların, NATO ve müttefikleri tarafından görmezden gelindiğini ya da kınamayla geçiştirildiğini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Türkiye'ye yapılan saldırıların, NATO ve müttefikleri tarafından görmezden gelindiğini ya da kınamayla geçiştirildiğini söyledi.

Sorgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların Regaib Kandili'ni kutlayarak, bugünün bir başka özelliğinin de Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışının 570. yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.

Arapça, Farsça, İtalyanca ve Rumca başta olmak üzere 7 dil bilen Fatih Sultan Mehmet'in, "Avni" mahlasıyla şiir yazan bir şair olduğunu da anımsatan Sorgun, fethettiği İstanbul'daki kilise ve havralar başta olmak üzere tarihi yapıları koruduğunu vurguladı.

Sorgun, Fatih Sultan Mehmet'in büyük bir devlet adamı olduğunu belirterek, "Zulüm 1453'te başladı diyenler, tarihin ve milletin yüz karası olarak anılmaya devam edeceklerdir." diye konuştu.

Türkiye'nin NATO'ya girme kararının da 18 Şubat 1952 alındığını ve bugün 62. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Sorgun, 2. Dünya Savaşı sonrası dünyayı 1945'te Yalta'da kendilerine pay eden ABD, İngiltere ve Rusya'nın, NATO ve Varşova Paktı'nı kurduğunu kaydetti.

"Batı ittifakının payına düşen Türkiye, 1952'de NATO'ya girme kararı aldı." diyen Sorgun, aynı yıl Yunanistan'ın da NATO'ya girdiğini ancak 1967'de Albaylar Cuntası sonrası Yunanistan'ın, ittifakın askeri kanadından ihraç edildiğini dile getirdi. Sorgun, dönüş talebine ise Kıbrıs problemi, Ege'deki kıta sahanlığı, adaların silahlandırılması gibi problemler nedeniyle Türk siyasilerin izin vermediğini ancak 12 Eylül darbesinden sonra ABD'li, asker kökenli dışişleri bakanının isteği sonrası Kenan Evren'in talimatıyla izin verildiğini anlattı.

"Siyasileri geçemeyenlerin, 'iyi çocukları' kullanarak Yunanistan'ı nasıl NATO'ya döndürdükleri anlaşılmakta." değerlendirmesinde bulunan Sorgun, Türkiye'ye yapılan saldırıların, NATO ve müttefikleri tarafından görmezden gelindiğini ya da kınamayla geçiştirildiğini ifade etti. Sorgun, ayrıca Türkiye'ye saldıranların eğitildiğini, donatıldığını ve saldırıya azmettirildiğini de belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı