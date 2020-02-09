Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı

09.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:57

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mendere Türel ve Samsun Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yusuf Ziya yaralandı.

OTOMOBİL İLE 3 İSMİN BULUNDUĞU MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 karayolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın bulunduğu 07 SE 947 plakalı VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

MEHMET ÖZHASEKİ'YE MÜDAHALEDE BULUNULDU

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Türel ve Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtilirken, Mehmet Özhaseki'nin burnu kırıldığı için müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Mehmet Özhaseki

"MEHMET BEY'İN BUNU KIRILDI"

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin kazada burnunun kırıldığını belirtti. Türel, "Çok şükür hiçbirimizde bir şey yok. Sadece Mehmet Bey'in burnu kırıldı. Şu anda da Serik Devlet Hastanesi'nden ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidiyoruz" dedi.

Menderes Türel, kendisinin ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbiren hastaneye geçtiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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