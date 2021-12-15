AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' açıklaması: Saçma sapan bir iddia

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'ekonomik olağanüstü hal' iddialarına ilişkin "Saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu bile olmaz, düşünülemez. Asla hiç kimsenin aklından bir 'olağanüstü hal' gibi bir laf geçmesin, bunun konuşulması dahi fevkalade yanlıştır. Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Kurtulmuş, asgari ücret konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha araştırmaları yaptığını, beklentileri tespit ettiğini, işçi sendikalarının ve işveren sendikalarının da bu konudaki beklentilerinin masaya geldiğini söyledi. Herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacağını kaydeden Kurtulmuş, "Özellikle yaşadığımız bu fiyat artışları karşısında vatandaşımızın alım gücünün takviye edilmesi, güçlendirilmesi bakımından Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. Kural olarak herkesin tatmin olduğu, geniş kitlelerin, 'tamam böyle iyi oldu' diyebileceği bir rakam belirlenecektir" diye konuştu.

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri ile ilgili, "Başka partiler yumağının, partiler kümesinin kimi aday göstereceğini söylemek bize düşmez. Bunu siyasi etik bakımından doğru bulmam. Bizim adayımız başından beri Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah 2023'te yeniden milletimiz tarafından Cumhurbaşkanı seçilecektir. Karşı tarafın adayı meselesi ise aday bulmakta zorlanmaktır. Sadece kimin aday olacağı meselesi değil, hangi profilde bir aday olacağı meselesidir. Öyle bir profil ortaya koymalılar ki çünkü birbiriyle hiç uzlaşmayan sadece Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığında uzlaşan karşı taraftaki bir ittifak var. Hem HDP'lileri memnun edecek, hem İYİ Parti'yi memnun edecek bir profil bulmak çok zor. Hem CHP'nin o geleneksel tabanını hem sola, HDP'ye daha yakın tabanını memnun edecek. Dolayısıyla işleri hakikaten çok zordur" dedi.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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