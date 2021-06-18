AK Parti'li Kırkpınar, Kemalpaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemalpaşa'da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Baş ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Çambel Mahallesi'ne giden AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. AK Parti hükümetleri döneminde İzmir ve Kemalpaşa'da yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Kırkpınar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de siz değerli hemşehrilerimizin emrindeyiz. Bugüne kadar başta ülkemiz olmam üzere İzmir ve Kemalpaşa ilçemize birçok merkezi hükümet yatırımı yapıldı. Tarımdan, sanayiye, eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan sosyal yardımlara varıncaya kadar her alanda hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Öte yandan AK Partili Kırkpınar, TBMM'de de sürekli olarak vatandaşlardan gelen elen talep ve öneriler doğrultusunda çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı