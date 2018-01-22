AK Parti'li Karaduman: "Bizim İçin Bin Dost Az, Bir Düşman Fazla"

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Bu dava büyük Türkiye ve mazlumların sesi olma davasıdır. Bizim için bin dost az, bir düşman fazladır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yapılan istişareler sonucu, AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Av. Hakan Karaduman, 2 gün önce görevi devralmasının ardından bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Parti binasında ilk açıklamalarını yapan Karaduman, "Bilindiği üzere partimiz kongre sürecindedir. Yaptığımız ve yapacağımız kongreler ile, Yenikapı ruhunu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile yaşamakta olduğumuz birlikte ve beraberlik iklimini yönetimlere yansıtmak temel hedefimizdir. Allah'ın izniyle bu güç ve ruhla hızla, 2019, 2023 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz. Samsun'da kongre süreci 5 ilçemizde tamamlanmıştır. Kalan 12 ilçemizin kongrelerini de en kısa zamanda birlik ve beraberlik içerisinde tamamlayarak tüm ilçe kongrelerini bitirmiş olacağız. Öncelikli hedefimiz budur. İlçe kongrelerimizin ardından ise il kongremizi inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleştirerek, Samsun için kongre sürecini tamamlamış olacağız" diye konuştu.

"Sen ben kavgasına düşemeyiz"

Partide isim ve makamların önemi olmadığının altını çizen Hakan Karaduman, "Biz Türkiye davası etrafında kenetlenmiş, tek millet, tek devlet, tek vatan anlayışıyla hedeflerine yürümeye devam eden büyük bir aileyiz. Hiç birimizin nefsi hareket içinde bulunmaya, sen ben kavgasına düşmeye hakkı yoktur. Bu dava büyük Türkiye ve mazlumların sesi olma davasıdır. Bizim için bin dost az, bir düşman fazladır. Teşkilat olarak bütünleşip kucaklaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Üzerimize yüklenen sorumluluğun farkındayız. Bu ağır ve onurlu sorumluluğun altından kalkmak için her daim diri ve heyecanlı olan Samsun teşkilatımıza sonuna kadar güveniyorum. Rabb'im ayaklarımızı bu davada sabit kılsın" şeklinde konuştu.

Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile partililer katıldı. - SAMSUN