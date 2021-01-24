AK Partili kadın meclis üyesine hakaret eden belediye başkanı yardımcısı, görevden uzaklaştırıldı

Foça Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu'nun geçen 20 Ocak Çarşamba günü yapılan toplantısında, AK Partili meclis üyesi Sinem Atan, belediyenin yıl içinde yaptığı çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü İsmail Ası'ya sorular yöneltip, yapılan çalışmaların makbuzlarını görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine iddiaya göre, sinirlenen Ası, Atan'a hakaret ederek, üzerine yürüdü. Atan, yarıda kalan toplantının ardından Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

"CHP ÜYESİ DEĞİL, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NA TABİ"

Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanlığı ise bugün konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz imzasıyla yapılan açıklamada, 20 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen ve AK Parti Meclis üyesi Sinem Atan'a, CHP üyesi olmayan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ası tarafından yapılan hakaret niteliğindeki sözcüklerin kabul edilebilir olmadığına vurgu yapıldı.

"CHP OLARAK KABUL ETMİYORUZ"

Açıklamada, "Öncelikli olarak kadın meclis üyesine yapılan bu davranışı hiçbir şekliyle CHP olarak kabul etmiyoruz. Belediye Başkanımız Fatih Gürbüz, meclis üyesi ile yaşanan bu olayla ilgili olarak İsmail Ası'dan savunmasını isteyerek hakkında disiplin kovuşturması başlatmış, ayrıca sürecin sağlıklı değerlendirilmesi için Başkan Yardımcısını görevinden uzaklaştırmıştır. CHP olarak bu tür tartışmaların karşılıklı saygı çerçevesinde yaşanmasını savunurken, bir kadına karşı hakaret niteliğinde sözcüklerin kullanılmasını da asla onaylamıyoruz. CHP yönetimi olarak böyle yakışık almayan davranışların bir daha gerçekleşmemesini diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL