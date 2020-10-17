AK Parti'li gençler 'Akcan'la yola devam' dedi
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AK Parti'li gençler 'Akcan'la yola devam' dedi

17.10.2020 11:34 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:38
AK Parti'li gençler 'Akcan'la yola devam' dedi

AK Parti Selendi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Selendi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Ziya Akcan delegelerin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi.

Selendi Belediye Nazmi Gürcan Parkı Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapılan AK Parti Selendi İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Kaftancıoğlu'nun Divan Başkanlığını yaptığı kongrede AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar yaptığı konuşmada, "Partimizin kuruluşundan bu güne kadar partimizin bütün yükünü omuzlayan gençlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Partimizin cefasını çeken onlar kendilerine teşekkür ediyorum. Bir zat çıkmış ışıklar yanıyor bu ışıklar hiçbir zaman sönmeyecek çünkü bu ışıkları 2002 yılında vatandaşlarımız yaktı. Bu ışıklar ebediyen sönmeyecek" diyerek İlçe Gençlik kolları kongresinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

AK Parti Selendi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına devam eden Ziya Akcan ise, "Göreve geldiğimizden bugüne bize emanet edilen bayrağı layık olduğu yerde dalgalandırmak için var gücümüz ile çalıştık. Bu süreçte çetin mücadeleleri birlikte verdiğimiz genç dava arkadaşlarımız ve varlığından güç duyduğumuz kıymetli büyüklerimiz oldu. Bizlerde büyüklerimizin yürüdüğü yolda yürümeye devam edeceğiz. 2017 yılında başladığımız bu kutlu yolda yanımızda olan il başkanıma, gençlik kolları başkanıma, milletvekillerimize ve ilçe başkanıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Seçimlerde halkımız ile iç içe olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Üye sayımızı artıracağız. Kuruluşumuzdan bu güne kadar görev almış tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımıza bu kutlu yolda başarılar diliyor, kongremizin partimizin birliğine, beraberliğine ve hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Ziya Akcan Başkanlığında oluşan Selendi İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: "Başkan: Ziya Akcan, Murat Kaçar, İlyas Gülcan, Bedirhan Yıldız, Mustafa Soner Sezer, Nurefşan Gürbüz, Ebru Akarsu, Tufan Kaya, Nurullah işlek, Selim Kahveci, Volkan Şimşek, Edip Ekim, Onur Mercik, Dursun Toksöz ve Ferhat Akcan." - MANİSA

AK Parti'li gençler 'Akcan'la yola devam' dedi
AK Parti'li gençler 'Akcan'la yola devam' dedi
AK Parti'li gençler 'Akcan'la yola devam' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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