29.08.2019 20:02

AK Parti'li Esgin: Hesap vermeyi rahatlatıcı bir olgu olarak değerlendiriyorum

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bir yıllık milletvekilliği sürecini değerlendirdi. Basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda Bursalı vatandaşlara hesap vermek amacında olduğunu belirten Esgin, "Ben bugün bir yıllık süreci Bursalıları hemşirelerimle hesap verebilmem için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hesap vermeyi çok rahatlatıcı bir olgu olarak değerlendiriyorum." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin göreve gelişinin 1'inci yılında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Amacının Bursalı vatandaşlara hesap vermek olduğunu vurgulayan Esgin, basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul-İzmir otoyoluna haksız bir eleştiri olduğunu ifade eden Mustafa Esgin, "Ben kamu yolunu da kullanıyorum, otobanı da kullanıyorum. Kim nereden isterse oradan gidiyor, insanların farklı düşünceleri olabilir bunların hepsine saygı duyarım ama bu otoyol keşke açılmasaydı gibi bir düşünce ortaya koyan bir anlayışın da doğru bir anlayış olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sağlıkla ilgili kurulan sistemde karşılığı olmayan hastane binalarında sağlık hizmeti verilmeyeceğini belirten Esgin, şunları söyledi:

"Fiziki ömrünü tamamlamış ve bizim bu sistemimizin içinde karşılığı olmayan binalarda sağlık hizmeti vermeyeceğiz. Biz 1990'lı yıllardaki sağlık sistemini konuşacak durumda değiliz. Biz geldiğimiz nokta itibariyle basamaklandırdığımız sağlık sistemini ki, Bursa'da 68 sağlık yatırımı yaparak eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık. Çekirge Devlet Hastanesi yeni binasına 1 buçuk yıl içinde taşınacaktır. İhalesini alan firmanın iflas etmesinden dolayı bir aksaklık yaşandı ve yeni bir süreç başladı, bu süreçte ödenek problemi yoktur. Bursa Devlet Hastanesi'nin de 'Memleket Hastanesi' olarak Bursalılarda hatırası vardır. Bursalıların buradan beklentisi tekrar hastane olarak hizmet vermesidir. Bu hastanenin başka bir amaçla kullanılması, özel sektöre satılması, otel yapılması asla söz konusu değildir. Bursa Devlet Hastanesi'nin de deprem güçlendirilmesi yapılarak, Onkoloji Hastanesi tarafını da içine alacak şekilde 400 yataklı bir hastane olarak konumlandıracağız. Bu hastane de bulunduğu bölgeye hizmet verecektir. Bursa artık 250 bin kişinin yaşadığı bir şehir değil, Bursa Devlet Hastanesi'de bütün Bursa'ya hizmet edecek bir hastane olmamalı."

Gösrüntü Dökümü

--------------------------------------------

-Toplantıdan detay

-Mustafa Esgin'in sunumu

-Toplantıya katılan basın mensuplarının soru sorması

-Mustafa Esgin'in açıklamaları

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)

Kaynak: DHA