AK Parti'li Eker: ABD'nin Tehdit Kokan Sözlerini Doğru Bulmuyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ABD'li yetkililerin, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "ABD'nin bu konudaki devlet adamlarının, başkan yardımcısının, dışişleri bakanının bu tür tehdit kokan sözleri doğru bulmuyoruz, yakışıksız buluyoruz" dedi.

AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Beraberindeki milletvekili Ebubekir Bal ile OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Eker, burada iş insanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Eker, OSB yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere, ABD'li yetkililerin, rahip Brunson ile ilgili yaptıkları açıklamaları değerlendirdi. ABD'li yetkilerin, tutukluyken cezası ev hapsine dönüştürülen rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin konuşan AK Parti'li Eker, Türkiye'nin yargıyla ilgili kararına kimsenin müdahale etmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Eker, "Bu tür konularla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız yargının uhdesinde olan ve onların verdiği bir kararla yargıya ilişkin alınmış bir kararın geri alınması, hele hele bu tür baskılar ve tehdit kokan sözlerle ilgili sonuç doğurması mümkün değildir. Türkiye'de bağımsız yargı var. Bağımsız yargı kararını veriyor, o çerçevede yargılama süreci devam ediyor. ABD'nin bu konudaki devlet adamlarının, başkan yardımcısının, dışişleri bakanının bu tür tehdit kokan sözleri doğru bulmuyoruz, yakışıksız buluyoruz. Bunlar üzerinden Türkiye ile ilgili konularda herhangi bir sonuç almanın mümkün olmadığını, olmayacağını tüm dünya alem biliyor, bilmesi gerekiyor. Eğer onlar bilmiyorsa onların da bilmesinde yarar var" diye konuştu.

'TÜRKİYE KARARLARINI BAĞIMSIZ ALAN ÜLKE'

Türkiye'nin ABD ile müttefik olduğunu ve dost kalmak istediklerini kaydeden AK Parti'li Eker, şunları söyledi:

"Bu konuda tutumumuz nettir. Diplomatik ilişkilerimiz sürüyor. Bu tür ilişkilerle ilgili müeyyideler onların aynı zamanda iki taraflı bir etkisi olacağını bilmesi gerekiyor. Bunların Türkiye'nin ne yürüyüşünü ne kararlılığını etkiyeceğini düşünmüyoruz ve doğru da bulmuyoruz. Bundan sonraki süreçte diplomatik ilişkiler devam ediyor, devam edecek. Biz doğru olanı haklı olanı ifade etmeye her platformda devam edeceğiz. Türkiye kararlarını bağımsız alan bir ülkedir, kendi içerisinde bağımsız bir yargısı vardır. Nasıl ki başka ülkelerde hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ülkelerde nasıl bağımsız yargı karar alıyor ve buna saygı gösteriliyorsa biz ABD yöneticilerinin de Türkiye'nin bağımsız yargının uhdesindeki karar verdiği bir husus ile ilgili onların da buna saygı duymasını bekliyoruz."

- Diyarbakır