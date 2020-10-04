AK Parti'li Demiröz, Orhangazi İlçe Kongresi'nde konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Yunanistan, 50 yılını ipotek altına almıştır, haberi yok. Fransa'nın tazyikine geliyor ve kafa tutmaya çalışıyor, 'Akdeniz'in doğusunda gelmiş, Türkiye ne arıyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Yunanistan, 50 yılını ipotek altına almıştır, haberi yok. Fransa'nın tazyikine geliyor ve kafa tutmaya çalışıyor, 'Akdeniz'in doğusunda gelmiş, Türkiye ne arıyor?' diye. Hangi gücünle bize kafa tutuyorsun?" ifadelerini kullandı.

Bursa'da, Orhangazi 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Demiröz, AK Parti olarak 18 yıldır ülkeye hizmet ettiklerini, doğusundan batısına bu ülkenin nasıl idare edileceğini, kuzeyinden güneyine ne gibi sıkıntılar olduğunu bildiklerini söyledi.

Demiröz, 18 yılda Türkiye'de pek çok yatırım ve hizmetin yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunlar kolay olmuyor. 2002'den beri görev yapan bu hükümet, bu iktidar desteği sizden aldı. 15'e yakın seçime girdik ve bu millet sayesinde her zaman başı dik olarak çıktık ama Türkiye'de birtakım vesayet odakları vardı. Hiçbir şey kolay olmadı. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partiyi kurarken bir sözü vardı: 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Olmadı da. Vesayet odakları her tarafı sarmıştı. Yargı vesayeti, sermaye vesayeti, basın vesayeti, bürokratik oligarşinin vesayeti, ekonomik vesayet, vesayet, vesayet... Tek tek bunlar aşılmaya çalışıldı. Hamdolsun gelinen nokta bugün burası. Bir başörtü meselesi kolay mı çözüldü? Yargı vesayeti; işte 2007'lerde, 2008'lerde bir 367 garabeti çıkardılar, evlere şenlik. Basın desen, alabildiğine özgürlük adı altında, demokrasi adı altında istedikleri gibi yönlendirmeye çalıştılar. Bunlar tek tek aşıldı ama hepsi milletin desteğiyle, Bursa'nın desteğiyle, Orhangazi'nin desteğiyle oldu. Eğer bu millet bu iktidarı kendisi gibi kabul etmese, kendisinin içinden biri gibi kabul etmese bu desteği vermezdi."

AK Parti iktidarından önce Türkiye'ye gelen IMF yetkililerinin, "İşçiye zam yapmayacaksın, asgari ücreti artırmayacaksın, fındığa para vermeyeceksin, sağlık yardımı yapmayacaksın..." gibi yaklaşımlarda bulunduğunu anımsatan Demiröz, milletin dişinden tırnağından ayırdığı vergilerle IMF'ye borcu kapatıp borç verecek hale geldiklerini vurguladı.

"İnşallah bu ülkeyi çok daha iyi noktalara götüreceğiz"

Son günlerde Yunanistan ve Fransa ile ilgili yaşanan gelişmelere değinen Demiröz, şöyle konuştu:

"Bugünlerde bize kafa tutmaya çalışan işte Yunanistan. İstanbul'dan daha küçük, kendi sırtını dayamış Avrupa Birliği'ne (AB), ahkam kesiyor. IMF'ye gitti, Merkel'in dizinin dibine çöktü, 150 milyar avro borç aldı. Yunanistan'ın bugün dış borcu 500 milyar dolara yaklaşmış. Yıllarca Osmanlı'nın çevresini saranlar, bugün yine aynı emellerle Türkiye'nin çevresini sarmaya çalışıyorlar. Yunanistan, 50 yılını ipotek altına almıştır, haberi yok. Fransa'nın tazyikine geliyor ve kafa tutmaya çalışıyor, 'Akdeniz'in doğusunda gelmiş, Türkiye ne arıyor?' diye. Hangi gücünle bize kafa tutuyorsun?

Hele Fransa. Kıbrıs'ta senin garantörlüğün yok. Doğu Akdeniz'de sınırın yok. Sen ne diye buralarda geliyorsun, onu bunu teşvik ediyorsun, laflar söylüyorsun hem Türkiye'ye hem Cumhurbaşkanımıza? Neden, çünkü AB liderlik savaşı var. Fransa'da seçimler yaklaştı. AB'den İngiltere ayrıldı. Şimdi tabii Almanya ağırlıkta, Fransa da buradan pay çıkarmaya çalışıyor. Almanya ile Fransa birbirlerini sevmezler. AB geri adım atmak zorunda ki attı. 60 yıla yakın bizi kapının önünde bekletiyor, almıyor. Niye almıyorsun? Türkiye'nin ekonomisi Yunanistan'dan daha mı geri? Kıbrıs Rum Kesimi'nden daha mı geri? Sana üye olan en az 15 ülkenin ekonomisinden daha büyük ekonomimiz var ama almazlar. Niye? Kültürümüz farklı, inancımız farklı. O nedenle biz birlik ve beraberlik içindeyiz. İşte Orhangazi'deki birlikteliği bütün ülke sathına yayacağız ve inşallah bu ülkeyi çok daha iyi noktalara götüreceğiz."

Türkiye'de hem yatırımların sürdüğünü hem de ekonominin ayakta olduğunu ifade eden Demiröz, herkesin yıpratmak istediği Türkiye ekonomisinin bugün dünyada koronavirüs pandemisinden en az zarar gören 3'üncü ülke olduğunu belirtti.

Vedat Demiröz, ülke ekonomisinin yılı pozitif kapatacağını anlatarak, "Osmanlı'yı parçaladılar, tam 71 devlet çıkardılar ama Türkiye'yi bölemeyecekler. İster PKK'sı gelsin ister YPG'si gelsin. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok ama bu ülkeden de bir karış toprağı kimseye vermeyiz. Kimse bunun için çalışmasın, uğraşmasın." ifadelerini kullandı.

İlçe Spor Salonu'ndaki kongreye, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili Muhammet Müfit Aydın, Bursa milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri ile delegeler katıldı.

AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığını 3 yıldır yürüten Fahrettin Uludağ, kongreye tek listeyle giren Gökhan Ulusu'ya görevi devretti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk