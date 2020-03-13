AK Parti'li Çonkar: "NATO Türkiye açısından atması gereken adımları atacaktır"
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Ahmet Berat Çonkar, AK Parti, Türkiye, Adana, Politika

AK Parti'li Çonkar: "NATO Türkiye açısından atması gereken adımları atacaktır"

AK Parti'li Çonkar: "NATO Türkiye açısından atması gereken adımları atacaktır" Adana'da 'Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 68.

13.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:08
AK Parti'li Çonkar:

AK Parti'li Çonkar: "NATO Türkiye açısından atması gereken adımları atacaktır"

Adana'da 'Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 68.yılı: Strateji İttifakının Güçlü Üyesi Türkiye' konulu panel düzenlendi

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO'dan somut talepleri olduğunu söyledi

ADANA - NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Suriye'deki Türk askerlerine düzenlenen saldırı sonrası NATO'nun dördüncü madde kapsamında göreve çağrıldığını söyleyerek, "Burada somut bir takım taleplerimiz var NATO'dan. Bunlar şuanda masada. Umut ediyorum ki NATO, Türkiye'nin kaygılarını doğru şekilde okuyarak atması gereken adımları atacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 68. yılı: Strateji İttifakının Güçlü Üyesi Türkiye' konulu panel Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlendi.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş'ın yaptığı panelde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili Ahmet Berat Çonkar, 68 yıldır Türkiye'nin NATO açısından çok önemli bir üye olduğunu söyledi.

"68 yıl önemli bir zaman dilimi"

NATO operasyonlarına Türkiye'nin çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Çonkar, "Bu Kore'de ki savaşa iştirakten itibaren başlıyor ve NATO üyeliği gerçekleşiyor. Hemen hemen Türkiye'nin tüm önemli operasyonlarında çok ciddi fedakarlıklarda bulunmuş olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin kendi milli güvenliği açısından NATO'dan edindiği önemli tecrübeler var. İş birliği anlamında da NATO müttefiklerimizden önemli kazanımlarımız var. Bir milletin, toplumun en önemli birincil beklentisi siyasette güvenlik konusudur. Güvende olmadığımız zaman normal hayatımızda akış bekleyemeyiz. Güvenlik olmadığı zaman ekonomi, huzur ve istikrar olmuyor. Bizlerinde en birincil görevimiz ülkemizin ve milletimizin güvenliğimizin tam manada sağlanmasıdır. NATO üyelik sürecinde Türkiye'nin güvenlik planlamalarını NATO ile beraber planlamışız. 68 yıl önemli bir zaman dilimi. Soğuk Savaş döneminde Türkiye NATO'nun Güneydoğu kanadını koruyan çok stratejik bir ülke olarak üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş" diye konuştu.

"Zayıf kalan NATO ittifakı"

NATO'nun Türkiye'nin hak ettiği ittifak dayanışmasını göstermekte zayıf kaldığını vurgulayan Ahmet Berat Çonkar, "Türkiye 90'lı yıllardan itibaren yaşanan süreçte ciddi ateş çemberinin içerisinden geçmiş oldu. Türkiye'nin NATO'dan beklentileri de farklılaşmaya başladı. Türkiye NATO'nun Washington ittifak anlaşmasında olan sorumluluklarını tam manasıyla yerine getirmesi noktasında elbette ısrarcı yaklaşım içerisinde. Türkiye'nin aslında hak etmiş olduğu haklı olduğu konularda ki desteği ittifak dayanışması çerçevesinde göstermekte biraz zayıf kalan NATO ittifakı tablosuyla karşı karşıya geldik" ifadelerini kullandı.

"Şehitler vererek mücadelemizi yaptık"

Suriye'de ki DAEŞ terör örgütüyle Türkiye'nin göğüs göğüse mücadele eden tek NATO üyesi ülke olduğunu aktaran AK Parti İstanbul Milletvekili Çonkar, daha sonra şunları söyledi:

"Bu anlamda bedel ödeyerek şehitler vererek mücadelemizi yaptık. Türkiye sadece güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya kalmıyor. Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan üzerinden farklı bölgeler üzerinden oluşturduğu tehditler bunun yanında yeni yeni gündeme gelmesiyle birlikte Çin'in yükselişiyle yeni algılanan meydan okumalar bütün ittifak üyelerinin bu ortak güvenlik mekanizmasını doğru bir şekilde çalıştırma noktasında çok elzem olduğunu gösteriyor. Bu Amerika, Avrupa ülkeleri ve Türkiye için geçerli."

"Somut taleplerimiz var NATO'dan"

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen operasyonda şehit olan Türk askerlerinden sonra NATO'nun dördüncü madde kapsamında göreve çağrıldığını belirten Çonkar, "Türkiye özellikle askerlerimize yönelik saldırılardan itibaren NATO'yu dördüncü madde kapsamında göreve çağırdı. Burada somut bir takım taleplerimiz var NATO'dan. Bunlar şuanda masada. Türkiye bu kritik süreçte dayanışmanın ortaya konulmasını önemsiyor. Bu sınamalarda NATO umut ediyorum doğru bir sınav verecektir ve Türkiye'nin kaygılarını doğru şekilde okuyarak atması gereken adımları atacaktır" diye konuştu.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi'nin de konuşma yaptığı etkinlikte NATO ve NATO'nun küresel güvenlikteki rolü ve faaliyetleri hakkında, üye ülkelerde farkındalık oluşturmayı, özellikle genç kesimi bilgilendirmeyi amaçlayan "WeAreNATO" kampanyasının tanıtım videosunun gösterimi yapıldı.

Panele İncirlik 10. Tanker Hava Üs Komutanlığı'ndan da NATO üyesi ülkelerin yetkilileri katıldı.

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AK Parti'li Çonkar: 'NATO Türkiye açısından atması gereken adımları atacaktır'

Kaynak: İHA

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AK Parti'li Çonkar: "NATO Türkiye açısından atması gereken adımları atacaktır"

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