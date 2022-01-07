AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP anketlerde yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde olduklarını net gördükleri için hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile yaşadıkları tartışmayı anımsatıp CHP yöneticilerinin 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ ile kol kola olduğunu iddia ederek, bunu Genel Kurul'da da gündeme getirdiğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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