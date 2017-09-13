AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş: 8 İlçe Başkanımız Değişiyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, partilerinin 13 ilçe başkanlığı için çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 5 ilçe başkanı ile yola devam edeceklerini, 8 ilçe başkanının ise değişeceğini ifade etti.



Kongre sürecinin 5 Temmuz 2017 tarihinde başladığını dile getiren Çetinbaş,"Nüfusu 5 binin altında olan 14 beldemizde atamalarımızı yaptık. 5 Ağustos tarihi itibariyle de Tunçbilek beldemiz ile birlikte kongre sürecimiz başladı. Bilindiği gibi, Aslanapa ve Dumlupınar ilçe kongremizi bitirmiş olduk. Bu iki ilçemizde de mevcut başkanlarımız ile devam ediyoruz. Merkez ile birlikte 13 ilçe başkanlığımız için bu işe bende talibim bende başkan olmak istiyorum diyen bütün kıymetli dava arkadaşlarımızın taleplerini aldık. AK Parti genel merkez teşkilat başkanlığımızın ortaya koymuş olduğu çalışma takvimi ile birlikte dün itibariyle adaylarımızı belirlemiş olduk. Bu netice ile merkez ilçemizde Mehmet Eşsiz'i, Altıntaş ilçemizde Cihangir Dönmez'i, Çavdarhisar'da Tuncay Demirel'i, Domaniç'te Ahmet Özoğlu'nu, Emet ilçemizde Hüseyin Doğan'ı, Gediz ilçemizde mevcut ilçe başkanımız Mesut Yörük'ü, Pazarlar ilçemizde mevcut başkanımız Bilal Demirci'yi, Simav ilçemizde Adil Biçer'i, Şaphane ilçemizde mevcut başkanımız Murat Çakır'ı, Tavşanlı ilçemizde Necat Tülek'i başkan adayımız olarak belirledik. Sonuç itibariyle 8 ilçemizde başkan adaylarımız değişecek, Aslanapa, Dumlupınar, Gediz, Şaphane ve Simav ilçe başkanlarımız ise görevlerine devam edeceklerdir. Değişen ilçe başkanlarımız yapılacak olan kongrede aday olmayacaklarını açıklamışlardır. Bunun altında başka nedenler aramaya gerek yoktur. Önce talip olunur ve sonra eleme gerçekleşişe bunun altında neden aranır. Ben görevi bırakan bütün ilçe başkanlarımıza yapmış oldukları görev ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum"diye konuştu.



"İlçe kongreleri 21 Ekim'de tamamlanacak"



"Adayları belirlerken hiçbir işimiz için bize fayda sağlar diye belirlemedik. Kendi şahsımızı, başka teşkilatımızdaki kişini şahsını yarar sağlar diye düşünmedik. Bu genel merkezimizin çalışma anlayışına da terstir. Cenabı Allah bizleri bu şekilde hareket etmekten korusun" diye konuşan Başkan Ali Çetinbaş, "24 Eylül Pazar günü Gediz ve Pazarlar, 29 Eylül Cuma günü Tavşanlı, 30 Eylül Cumartesi günü Altıntaş ve Çavdarhisar, 14 Ekim Cumartesi günü Simav ve Şaphane, 15 Ekim Pazar günü Merkez ilçe, 20 Ekim Cuma günü Domaniç, 21 Ekim Cumartesi günü de Emet ve Hisarcık ilçe kongrelerimizi yaparak ilçe kongre sürecimizi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.



Bütün bu ortaya koydukları çalışmaları belirli bir temel üzerinde yaptıklarını ifade eden Çetinbaş, "Bölgesinde, yöresinde itibar sahibi insanları seçip bulmayı, ortaya çıkarmayı gayret ediyoruz. Kişinin birikimi çok önemlidir. Ama bu kişinin bu birikiminin ne kadarını üstlendiği işte harcadığı daha da önemlidir. Bu donanımda biri çıkar ama kendiişlerinden dolayı bu birikimini siyasete aktaramaz ise bu bize fayda getirmez diyerek veto ediyoruz. Ayrıca adaylarımız ekip çalışmalarına uygun mu buda bizim önemli kriterlerimizdendir. Bu bütün kriterlerimiz sonunda Cumhurbaşkanımız genel başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi yeni atılım ve değişim döneminde Kütahya'yı daha iyi noktaya taşımak adına bu çalışmalarımızı yaptık. Bizim iki hedefimiz var, birinci hedefimiz bunda sonra yapılacak olan ilk seçimde, bundan önce partimizin girdiği bütün seçimlerde aldığı oy oranının üzerine çıkmaktır. Diğer hedef çalışmamız ise seçim, seçim çalışmaları, seçim güvenliği saha da hükümetimizin bütün çalışma unsurlarını anlatmak, milletvekillerimiz ile işbirliği içerisinde kendi seçim bölgesinde hükumetimizin yapacağı ihracatları takip etmek ve bunların hızlandırılmasını sağlamaktır. Bu iki ana undur üzerinde teşkilatlarımızı kurarak iyi bir ekip ile Kütahya'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün başkanlarımız teşkilatımız ve vekillerimiz ile birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. 2018 yılı Şubat ayında da il kongremizi yaparak bölgemizde kongre sürecimizi tamamlamış olacağız. İl kongremizi en üst seviyede ağırlama ile yapmak istiyoruz. İnşallah kongremizi büyük coşku içerisinde yapacağız" diye konuştu. (EFE) - KÜTAHYA