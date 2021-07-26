AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, 47 yıl sonra kapalı Maraş bölgesinin açıldığını belirterek, "Bilal Ağa Mescidi'nde ilk Cuma namazı kılındı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, 47 yıl sonra kapalı Maraş bölgesinin açıldığını belirterek, "Bilal Ağa Mescidi'nde ilk Cuma namazı kılındı. Maraş Bölgesinin açılması ile ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmaların, bazı çevrelerin hoşuna gitmemesine anlam vermek mümkün değil." dedi.

AK Parti İl Başkanlık Binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya ve ülke gündemini değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin geçen sene kullanımına açılmasının ardından, adayı geçen hafta ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarının bazı çevrelerde rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Samancı şunları söyledi:

"47 yıl sonra kapalı Maraş bölgesi açıldı ve Bilal Ağa Mescidinde ilk Cuma namazı kılındı. Maraş Bölgesinin açılması ile ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmaların, bazı çevrelerin hoşuna gitmemesine anlam vermek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü bir şekilde savunmuştur. Bazı ülkelerin bu açıklamalara karşı yaptığı hukuksuz değerlendirmeleri tümüyle reddediyoruz. Çünkü bu ifadeler tamamıyla Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır. Maraş Bölgesi askeri bölge olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanı içerisindedir."

Konya'nın tarihinde görülmemiş muhteşem yatırımlarla AK Parti iktidarı döneminde tanıştığını ifade eden Samancı, Konya'nın bu yatırımlarla bir dünya kenti haline geldiğini belirterek, "Konya, son 18 yılda toplamda 60 milyar, eski rakamla 60 katrilyon lirayı aşan yatırım yapıldı." dedi.

Samancı yapılan diğer yatırımları da şöyle anlattı:

"Eğitimde 8 bin 604 adet yeni derslik inşa ettik, şehrimize Necmettin Erbakan ve Konya Teknik Üniversiteleri olmak üzere 2 devlet, bir de vakfa bağlı Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni kazandırdık. Stadyum ile birlikte toplam 70 adet spor tesisi, gençlik merkezi gibi eserleri tamamlayıp eskileri yenileyip, Konya'nın hizmetine sundu. Ülkemizin ilk velodromunun inşasında sona gelindi. 14 Millet Bahçesini şehrimize kazandırıyoruz. TOKİ aracılığıyla 23 bin 575 konut projesi yaptık. 4 bin sosyal konutu da hayata geçiriyoruz. Sağlıkta 33'ü hastaneden oluşan toplam 95 adet sağlık tesisini şehrimizin hizmetine verdik. Şehir Hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık. "

Konya Metrosu için ilk kazma bu yıl vuruluyor

Ayrıca, ulaşımda Konya'nın, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir illerine yüksek hızlı tren hatlarıyla bağladığını dile getiren Samancı, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın da tamamlandığını ve uluslararası sertifikasyon işlemleri tamamlandığında eylül ayına kadar Konya-Karaman arasında da hızlı tren işletmeciliğinin başlayacağını kaydetti.

Konya Metrosu'nun 21,1 km uzunluğundaki birinci etap ihalesinin önceden yapıldığını anımsatan Milletvekili Samancı, bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından bu sene içerisinde inşası için ilk kazmanın vurulacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın