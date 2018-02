AK Parti Kırklareli İl Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Hepimizi bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Türkiye sevdamız var. Dolayısıyla 2023 hedeflerimiz içerisinde, dünya ekonomisinin ilk 10'una girebilecek bir Türkiye hedefimiz var. Bugün Zeytin Dalı operasyonunda yüzde 80'i, 90'ı milli teçhizatların kullanıldığı bir Türkiye'den bahsediyoruz." dedi.

Çam, Kültür Merkezi salonunda düzenlenen partisinin Kırklareli İl Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin hikayesinin Kırklareli'de başladığını söyledi.

Kırklareli'nin çok ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Çam, bu nedenle Kırklareli'nin "Ak belediyecilik" ile tanışması gerektiğini ifade etti.



Sahada daha etkin biçimde çalışacaklarını anlatan Çam, "81 ilimizde 921 ilçemizde çalışmalarımız ile 2019'a hazır bir teşkilat yapılanması oluşturacağız. AK Parti, kadınlarımızın yol arkadaşlığı ile büyüdü. Sayın Cumhurbaşkanımız her toplantıda kadın kollarının sorumluluğunu bildiriyor." diye konuştu.

Çam, 4,5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük örgütlü kadın teşkilatı olduklarını vurgulayarak, kadınların siyasette daha etkin rol alabilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.



Anamuhalefet partisini eleştiren Çam, şöyle devam etti:

"Geçmişteki anamuhalefet partisinin zihniyetiyle şu anki zihniyet arasındaki çok büyük bir uçurumu, bizler kadınlar olarak her fırsatta gittiğimiz her kapıda anlatmak gibi bir yükümlülüğümüz de var. Partilerinin il başkanlığına gelmiş kadın bir siyasetçinin ezanlarımıza laf söylemesi, şehitlerimize laf söylemesi, milli ve manevi değerlerimize karşı duruşunu her fırsatta biz seçmenlerimize anlatmak durumundayız. Özellikle Ak kadınlarımızın önemli görevlerinden birinin de bu olduğunu bilmesi gerekiyor. Parti meclis üyesi 'O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya' diyecek kadar hadsiz davranabiliyor. 'PYD terör örgütü değildir' diyebiliyor. 'Nereden bileceğim, nasıl kanıtlayacaksınız', diğer taraftan 'şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bir cümleyi duymak istemiyorum, en nefret ettiğim cümle bu' diyebilecek kadar hadsizleşebiliyor. Biz bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunları çok iyi anlayabilen bir kadın kollarıyız. Bunları da her gittiğimiz yerde anlatmak durumundayız."

"Türkiye'nin 2023 hedefleri var"

Çam, Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğüne ve 2023 hedefleri olduğuna dikkati çekti.



Gençlere ve gelecek kuşaklara daha iyi bir ülke bırakabilmek için gayret gösterdiklerini aktaran Çam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimizi bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Türkiye sevdamız var. Dolayısıyla 2023 hedeflerimiz içerisinde, dünya ekonomisinin ilk 10'una girebilecek bir Türkiye hedefimiz var. Bugün Zeytin Dalı operasyonunda yüzde 80'i, 90'ı milli teçhizatların kullanıldığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. 3. havalimanı, 2018'in sonlarına doğru açılabilecek bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşsizlik rakamlarını aşağıya çekmiş, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen, ekonomisi ayakta durabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bizler için 2019 seçimleri çok önemli."

Yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını dile getiren Çam, 2019 yılındaki seçimlerden de başarılı bir şekilde çıkacaklarına inandıklarına vurguladı.



Kongrede, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ve Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından gerçekleşen seçimlerde, Karakahya yeniden başkanlığa seçildi.