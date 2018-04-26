AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı Birlik Mesajı Verdi

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, "Önümüzdeki en büyük tehlike, fani olanı ebedi sanmaktır. Makamların sarhoşluğuna kapılmaktır. Kadim kültürümüzün, milletimizin yolundan sapmaktır" dedi.

AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Özek tarafından düzenlenen 'birlik beraberlik' yemeğinde bir araya geldi. Eski Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve çok sayıda partilinin katıldığı yemekte konuşma yapan Özek, "24 Aralık 2017 tarihinde kongremiz sonucu malum bir devir teslim töreni gerçekleşti ve bu devir teslim töreniyle birlikte ilk kuruluşumuz 2001 tarihinden bu güne kadar gelen tüm saygıdeğer ilçe başkanlarım. Kadın kolları başkanlarım, gençlik kolu başkanlarım, belediye meclis üyelerim ve mahalle yönetimi başkanlarım ile beraber bir istişare toplantısını gerçekleştiriyoruz. İstişare toplantımızın Keçiörenimize ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

"AK Parti kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar sadece ülkemize hizmet etmekle kalmamış, bu hizmetleri daha ileriye taşıyacak kadroları da hamdolsun yetiştirmiştir" diyen Başkan Özek şunları kaydetti:

"Bugün 4,5 milyonu kadın ve 1,5 milyonu genç olmak üzere 10,5 milyon üye sayısıyla ülkemizin en büyük tabanı ve bunun yanında tabanı itibariyle en geniş partisi olan AK Parti, geleceğimizin teminatı olan kadroları da yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Bu vesileyle tüm gençlerimizi, tüm kadınlarımızı, tüm vatandaşlarımızı en içten duygularımla başarılarından dolayı huzurunuzda bir kere daha teşekkür ederim. AK Parti 15 yılda girdiği 12 seçimden de zaferle çıktı. 5 genel, 3 yerel, 3 referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Sizler, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde dünya tarihine geçecek bu büyük zaferin ortağısınız. Bu yürüyüş sırasında, bazı kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı kaybettik. Rabbimden hepsine rahmet diliyorum."

Özek şöyle devam etti:

"Seslerini hiç duymadığımız, yüzlerini hiç görmediğimiz ama dualı nefeslerini hep arkamızda hissettiğimiz nice kardeşim var. Yaslandığımız yer, onların çelik gibi sağlam yürekleridir. Onlar sayesinde büyüdük, güçlendik. Zor geçitleri onların dualarıyla aştık. İnşallah aşmaya da devam edeceğiz. Yürüdüğümüz yol, dikensiz bir gülistan değildir. Çokluk içinde birlik ilkesini muhafaza ettiğimiz, bu kardeşlik iklimini beslediğimiz sürece daha çok yaralı yüreğe şifa olacağız inşallah. Önümüzdeki en büyük tehlike, fani olanı ebedi sanmaktır. Makamların sarhoşluğuna kapılmaktır. Kadim kültürümüzün, milletimizin yolundan sapmaktır."

Etkinlikte, geçmiş dönemlerde görev yapan ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarına Özek tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca, Özek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a Keçiören'nde yaptığı çevre ve şehircilik düzenlemelerinden dolayı plaket takdim etti. - ANKARA