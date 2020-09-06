AK Parti Kdz. Ereğli ilçe başkanlığına Bozkurt seçildi AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'nde Avukat Saffet Bozkurt ilçe Başkanlığına seçildi.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'nde Avukat Saffet Bozkurt ilçe Başkanlığına seçildi. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir kongrede yaptığı konuşmasında "Biz millete bakarız. Bizim istikametimizi millet çizer. Onların gönlünden geçeni yaşarız biz" dedi.

Kongrede konuşan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir AK Parti siyasi hareketinin mevkilerin geçiciliğine inanan, dava ahlakıyla kuşanmış, adaleti, vefayı, fedakarlığı, çalışkanlığı, en çok da inanmışlığı işin merkezine koyan bir parti olduğunu söyledi. Kandemir konuşmasında şu sözlere yer verdi; "19 yıldır hala bu millete söyleyecek çok sözü olan, umut olmaya devam eden, sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında mahzun ve itilmiş, dili, dini, rengi ne olursa olsun, umudu haline gelmiş ve bunu taşımaya devam ediyorsa, bu anlayış sebebiyledir. Onun için Cumhurbaşkanımız 'iman varsa, imkan da vardır' diyor. Bize tarif edilen yerde durmayacağız. Bize düne kadar parmak gösterenlerin parmaklarını iade edeceğiz, ettik, etmeye devam edeceğiz. Tabelasını 19 sene önce asmış bir siyasi partiyiz. Kaynağımızı tarihten alıyoruz. Ceddimizin bu dünyaya söylediklerini görüyoruz. Adalet bizim heyecanımız ve aşkımız. Bunu yapmak için gayret edeceğiz. Teşkilatlarımız bugünden itibaren bu heyecanı, bu coşkuyu sahaya yansıtması lazım. Milletimiz bize bir ders vermişse, kabahati kendimizde buluruz, şapkamızı önümüze koyarız, neyin eksik kaldığını, nerede yanlış yaptık der, yeni bir yol haritası çıkarırız. Burada muazzam bir ekip gördüm. Allah'ın izniyle şimdi el ele, gönül gönüle vereceğiz, Türkiye'yi daha ileri götüreceğiz. Biz millete bakarız. Bizim istikametimizi millet çizer. Onların gönlünden geçeni yaşarız biz. Onların sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülürüz. Dudaklarının ucuyla sevinenlere, AK Parti yaptı diye alkışlamayanlara benzemeyiz biz. 2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında ülkemizi dünyanın en iddialı ülkeleri arasına sokmuş olacağız. 2020 yılında göreceksiniz, genel başkanımızın ardı ardına müjdeleri gelecek. 2021 daha da güzel olacak. 2022 daha güzel olacak. Bizim bir hayalimiz, millete bir borcumuz var. Onun peşine düşecek, hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım onun peşine düşecek ve ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız. Burada görev teşkilatlarımıza düşüyor. Sizden istirhamım ayrılığa gayrılığa düşmeden, aranıza kötüyü, kötülüğü sokmadan, el ele, gönül gönüle bu millete olan borcumuzu birlikte ödeyelim. Burada yaşadığımız birlik beraberlik tablosunu tüm Türkiye'ye yayarak, inşallah genel başkanımız liderliğinde ülkemizi yeni ufuklara taşıyacağız."

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır görevini devrederken, bundan sonrada teşkilatın emrinde olacağını söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı görevine seçilen Av. Saffet Bozkurt ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bozkurt konuşmasında "Türkiye özellikle son on yıllardır çok zorluklardan geçti, güçlükleri aştı. Türkiye'de AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Devlet-Millet dayanışması ile hizmetler zirveye ulaştı. AK Parti 18 yıllık iktidarında her türlü muhtıra ve darbe girişimlerin karşısında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dik duruş sergilemiş ve demokrasi dışı girişimleri milletimizle birlikte bertaraf etmiştir. Türkiye artık kendi milli sanayisini kurmuş, kendi İHA'ları, SİHA'ları ve daha bir çok teknolojisini geliştirip kendisi üreterek başta yıllardır ülkemizin ayağındaki en büyük prangalar olan terör örgütlerini etkisiz hale getirerek yok edecek düzeye getirmiştir. Artık hem sahada hem masada oyuncu değil oyun kuran ve sonuçlandıran güçlü bir Türkiye var. 2018 Referandumu ile geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhur İttifakı desteği ile daha ileri adımlar atarak bölgesel güç olma yolunda ilerlemekteyiz. İşte bizde burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde temsil ederek devir aldığımız bayrağı daha ileri taşımak arzusu ile hep birlikte yola çıkıyoruz. Bu günden itibaren Kırgınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırarak partimizi bölgemizde daha güçlü hale getirmek için yola çıkıyoruz. Sen, ben, o, bu yok. Ülkemiz var, Ereğli var, AK davamız var. 18 yıllık AK Parti İktidarımız boyunca Karadeniz Ereğli'ye ulaşımdan sağlığa, eğitimden, spora 100'lerce yatırım yapıldı. Bizlerde yapılanların üzerine yeni hizmetler getirerek Karadeniz Ereğli'nin gelişmesi, insanlarımızın daha refah içerisinde yaşamasını sağlamak için çalışacağız. Kazanımlarımızı artıracak kaybettiklerimizi geri alacağız. Bütün bunları siz değerli dava arkadaşlarımla birlik ve beraberlik içinde yapacağız, bundan hiç şüpheniz olmasın. Güçlü Türkiye için, 2023 hedefleri için inandığın yolda yürü Ereğli. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a hamd ediyoruz ki; milletin değerlerini benimseyen cesur lider ümmeti kabul olma duası Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşlarıyız. Konuşmama burada son verirken partimize gönül vermiş, hizmet etmiş üyelerimizden, delegesine, köy ve mahalle temsilcisinden, kadın ve gençlik kolları başkan ve üyelerine, yönetim kuruluna, il genel ve belediye meclis üyesine, belediye başkanlarımızdan, ilçe başkanlarına ve milletvekillerimize kurulduğu günden bu yana emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan seçimle Av. Saffet Bozkurt İlçe Başkanı seçilirken, yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu; Ahmet Küçük, Fadime Doğru, İbrahim Sezer, Ömer Yazıcıoğlu, Hanife Kaya, Ahmet demir, Kadir Çaygeç, Nuriye Topaloğlu, Mehmet Yiğitoğlu, Satılmış Kurtucu, Muhammet İkbal Çakır, Mustafa Kalkan, Nurgül Kızılarslan, Kemal Demirtaş, Talip Seyhan, Şakir Başol, Derya Demiriz, Nusret Burak Öztürk, Nevzat Tarakçı, Necati Akdeniz, Zelkif Öztürk, Mustafa Güldalı, Halil Kurtay, Turgut Tanyıldız, Hakan Eroğlu, Yakup Akkaya, Şenol Akyol, Muhammet Mücahit Andiç, Celal Zeybek.

Gülüç Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak Koordinatörü ve Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İYİ Parti İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu, TSO Başkanı Arslan Keleş, Şoförler Odası Başkanı Cevdet Civelek, TESKOMB 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman, Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, il genel ve belediye meclis üyeleri, delegeler ve yaklaşık 3 bine yakın partili katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA