AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Açıklaması

18.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:09

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından organize edilen 'Nöbetçi Vekil' uygulamasında AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.



İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Milletvekili Tamer, bütün milletvekillerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Tamer; "Meclis çalışmaları devam ediyor. Ankara'daki siyasi ortam içerisinde de mümkün olduğu kadar her partiyi, her partili milletvekilini birbirlerine olan sevgisini, saygısını ön plana çıkmasında Türkiye adına büyük kazançlar olacağını orada da burada da ifade ediyoruz. Yine Kayseri milletvekilleri ile olan irtibatımızı da en üst seviyede devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü kavganın galibi olmaz. Kayseri'deki diğer milletvekili arkadaşlarımızla hep iyi geçinmeye, onlarla Kayseri'ye neler yapabileceğimizi tartışma yoluna gidiyoruz. Özellikle siyaset yapacağız diye Kayseri'yi kötülemenin, Kayseri ile ilgili olanı farklı yönde göstermenin hiçbirimize faydası olmaz. Diğer partili milletvekili arkadaşlarıma seslenmek istiyorum; kesinlikle birlik ve beraberlik içerisindeki hareketimizle Kayseri kazanır, ülkemiz kazanır. Aramızdaki kısır döngü ve çekişmeler hiçbirimizi bir yere getirmez. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğimiz ne varsa biz hazırız" dedi.



Kayseri için yapılacak projelerin Ankara'da takipçileri olduğunu da vurgulayan Tamer; "Belsin'den Şehir Hastanesi'ne yapılması gereken raylı sistemi geçen hafta itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile görüştüğümüzü ve aldığımız bilgiler çerçevesinde bu yıl içerisinde projelerin bittiğini ve ihaleye çıkacağını söyledi. Sadece orası değil, havaalanının tüm projeleri hazır, ihale aşamasında. Biz de takipçisiyiz. Biliyorsunuz hızlı trenin de projeleri yapılmış vaziyette. Ama ekonomik nedenlerle bir miktar geriye atılmıştı. Onun da ihalesinin yapılacağını ifade ettiler. Ankara'daki işlerimizin takibi yönünde de çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA