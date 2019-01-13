AK Parti Kastamonu Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "AK Parti hükümetleri bütçe içinde faize yapılan ödeme oranını yüzde 43'ten yüzde 9'a düşürerek 2019 yılı bütçesinde sadece 1 yılda tam 310 milyar lira tasarruf etmiştir." dedi.

AK Parti'nin Kastamonu belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Atatürk Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 17 yıldır millete hizmet ettiğini hatırlattı.

Türkiye ve dünyada 16-17 yıl kesintisiz görevde bulunan çok az sayıda siyasi parti olduğuna dikkati çeken Canikli, bunun çok az siyasi harekete nasip olan bir durum olduğunu ifade etti.

"2019 bütçesinde 310 milyar lira tasarruf elde ediliyor"

AK Parti iktidarlarının hükümet bütçesinden faize giden paraları kestiğini söyleyen Canikli, şöyle konuştu:

"2002 yılında bütçenin yüzde 43'ü faiz ödemelerine aktarıldı. O yüzde 43'lük kısım bugün yüzde 9'a düşürülmüştür. 1980 yılından itibaren devletin yaptığı bu harcamalar içindeki faizin payı sürekli artmış, sadece 1997 yılında rahmetli (Necmettin) Erbakan'ın koalisyon ortağı olduğu bir yıl hariç 1980'den 2002 yılına kadar, yani bu hareket, bu kadro göreve gelinceye kadar faiz ödemelerinin, faize yapılan aktarmaların bütçe içindeki payı sürekli artmıştır. 2002'de yüzde 43 gibi inanılmaz bir rakama ulaşmış. 2019 bütçesinde yüzde 9'a düşürülmüş. AK Parti hükümetleri bütçe içinde faize yapılan ödeme oranını yüzde 43'ten yüzde 9'a düşürerek 2019 yılı bütçesinde sadece 1 yılda tam 310 milyar lira tasarruf etmiştir. Bu paralar daha önce sayısı 200 bini geçmeyen, faiz geliri elde eden zenginlere aktarılıyordu. Şimdi sadece 2019 bütçesinde 310 milyar lira tasarruf elde ediliyor. Faizcilere aktarılan bu para millete aktarılıyor. Bu, Cumhurbaşkanımız 2002 seçimlerinde hortumculardan bu hortumu alıp milletin cebine aktaracağımızın ete kemiğe bürünmüş halidir."

Kendilerine zaman zaman 'Siz bu kadar parayı yatırımlara aktarıyorsunuz, memurlara, fakir fukaraya aktarıyorsunuz bu kadar parayı nereden buldunuz?' sorusunun yöneltildiğini anlatan Canikli, "İşte parayı buradan bulduk. Daha önce birilerinin cebine giden bu paraların yönü değiştirildi, artık milletin menfaatine kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

"Faize giden paraların yönü millete çevrildi"

Canikli, 2002 bütçesinde ihtiyaç sahiplerine 180 milyon lira aktarıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bugün 65 milyar lira. Faize giden paraları kestik, zengine giden paraları kestik milletimize aktarıyoruz. Bütün bu yatırımlar, bu tüneller, bu köprüler, bu harcamalar hepsi buradan yapılıyor. Faize giden paraların yönü millete çevrildi. Birileri ısrarla o eski sistemi, o eski düzeni özlüyorlar. Artık geriye dönüş yok. Millet kendisine hizmet edilmenin ne anlama geldiğini öğrendi. AK Parti'yi tanıdı, Cumhurbaşkanımızı, liderimizi çok iyi biliyor. Artık geriye dönüş yok. (Kemal) Kılıçdaroğlu ve onu destekleyenler ne yaparsanız yapın artık geriye dönüş yok. Bu milletin kaynakları millete hizmet için kullanılacak. Faizcilere ya da başkasına aktarılmayacak. Onun için çabalarınız beyhude."

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'nün konuşmalarının ardından aday tanıtımı yapıldı.

Canikli, konuşmaların ardından merkez ile 19 ilçenin belediye başkan adaylarını kürsüye davet etti.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş Kastamonu için yeniden aday gösterilirken ilçe belediye başkan adayları şu şekilde açıklandı:

Abana: Yunus Akgül, Ağlı: Muharrem Dinç, Araç: Güngör Çetin, Azdavay: Osman Nuri Civelek, Bozkurt: Muammer Yanık, Cide: Nejdet Demir, Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz, Daday: Hasan Aydemir, Devrekani: Engin Altıkulaç, Doğanyurt: Ahmet Kaya, Hanönü: Serkan Uçar, İhsangazi: Zühtü Danacı, İnebolu: Mustafa Huner Özay, Küre: Kemal Bakır, Pınarbaşı: Şenol Yaşar, Seydiler: Oğuz Yılmaz, Şenpazar: Cem Çınar, Taşköprü: Hüseyin Arslan, Tosya: Kazım Şahin.

Kaynak: AA