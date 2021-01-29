AK Parti Karabük Milletvekili Ünal'dan Havza'ya ziyaret
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AK Parti Karabük Milletvekili Ünal'dan Havza'ya ziyaret

29.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:15
AK Parti Karabük Milletvekili Ünal'dan Havza'ya ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ünal, AK Parti Samsun İl Koordinatörlüğü görevi yürüttüğü zamandan bu yana Havza'yı yakından takip ettiğini belirterek, "Karadeniz'in giriş kapısı olan Havza, AK Parti iktidarı ve AK Parti belediyecilik anlayışı ile önemli bir gelişim ve değişim yaşadı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Sebahattin Özdemir beye çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.

Ünal'a Havza Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Özdemir, "Sayın vekilimizin ziyareti bizleri mutlu etti. Sayın Ünal, tanıdığım ve takip ettiğim bir siyasetçi. Kendisine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özdemir, Ünal'a semaver hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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