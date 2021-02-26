AK Parti kadrolarında büyük değişim! Yerel seçimlerde CHP'ye kaptırılan 8 ilden 5'inin başkanı da değişti

AK Parti, iki gün önce gerçekleştirilen İstanbul kongresiyle beraber 81 ilde yeni yönetimlerini oluşturdu. 25 ilin başkanı değişirken son olarak İstanbul'da görevinden ayrılan Bayram Şenocak'ın yerine Osman Nuri Kabaktepe atandı. 2019 yerel seçimlerinde CHP'ye kaptırılan 8 ilden 5'inin başkanının değişmesi dikkat çekti.

AK Parti il kadrolarında değişim hedefi yüzde 65 olarak belirlense de 81 ilin yalnızca 25'inde il başkanı değişikliğine gidildi. 81 ilde yalnızca Kırşehir ve Edirne'de kadın il başkanları göreve geldi.

ERDOĞAN 13 İLİN KONGRESİNE BİZZAT KATILDI

2017-2018 kongre sürecinde tüm illeri ziyaret ederek teşkilâtla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl pandemi nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir dahil yalnızca 13 ilin kongresine bizzat katılabildi. Erdoğan diğer tüm kongrelere videokonferansla bağlanarak teşkilata mesajlarını uzaktan verdi.

HEDEF YÜZDE 65'Tİ AMA YÜZDE 25'TE KALINDI

AK Parti kongrelerinin başında değişim hedefi yüzde 65 olarak belirlendi ancak 81 ilin sadece 25'inde il başkanı değişti. 35 başkan, 2017-2018'de yapılan 6. kongre sürecinden sonra ataması yapılan isimlerden oluştu. 21 başkan ise 6. kongreden sonra 7. kongrede de, "seçilerek" güven tazelemiş oldu. AK Parti'yi 2023 seçimlerine götürecek yeni kadrolar oluşturulurken, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin kısmen de olsa etkili olduğu görüldü.

2019 SEÇİMİ ETKİSİ

2019 seçimlerinde AK Parti, 25 yıl aradan sonra İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını CHP'ye kaptırmış; ayrıca Antalya, Kırşehir, Bolu, Bilecik, Artvin ve Ardahan belediyeleri de el değiştirerek AK Parti'den CHP'ye geçmişti. CHP ayrıca, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin elindeki Mersin ve Adana'yı da kazanarak seçimde önemli bir başarı elde etmişti.

KABAKTEPE, ŞENOCAK'IN YERİNE İL BAŞKANI OLARAK ATANDI

Milliyet'in haberine göre AK Parti, yerel seçimlerde CHP'ye kaptırdığı sekiz ilin, İstanbul dahil beşinin başkanını değiştirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na, AK Parti'yi 2019 seçimlerine götüren Bayram Şenocak yerine Milli Görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe atandı. Bolu, Kırşehir, Bilecik ve Ardahan'da da yeni başkanlarla yola devam kararı verildi.

CHP'YE KAPTIRILAN İLLERDE BÜYÜK DEĞİŞİM

AK Parti, İstanbul'un ilçe başkanlıklarında yüzde 51; Antalya'da yüzde 37; Ankara'da yüzde 28; Bilecik'te yüzde 25; Ardahan'da yüzde 17 ve Bolu'da yüzde 11 oranında değişikliğe gitti. Artvin'de ilçe başkanlarının tamamını değiştiren AK Parti, Kırşehir'de ise aynı ilçe başkanlarıyla devam etmeyi tercih etti. AK Parti Adana ve Mersin'de de başkan değişikliğine gerek görmedi. Söz konusu sekiz ildeki 122 ilçenin teşkilâtlarında yenilenme oranı yüzde 39'da kaldı.

İSTANBUL'DA DEVİR TESLİM

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda dün devir teslim töreni yapıldı. Görevi devreden eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak (solda), Osman Nuri Kabaktepe'ye (sağda) başarılar diledi.

İKİ KADIN İL BAŞKANI

81 ilde yalnızca Kırşehir ve Edirne'de kadın il başkanları göreve geldi. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) İl Temsilciliği'ni yürüten Seher Ünsal, AK Parti'nin Kırşehir'deki ilk kadın il başkanı oldu. Bir önceki dönem eşi Nesim İba'nın il başkanlığını yaptığı AK Parti Edirne'de ise, 2019'da Belgin İba başkan olarak atandı. İba, Edirne kongresinde bu kez seçimle başkanlık koltuğuna oturdu.