AK Parti İzmir Milletvekillerinden Ortak Yerli Otomobil Açıklaması
AK Parti İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yerli araç üretim merkezinin İzmir olması adına yaptığı girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “AK Parti İzmir milletvekilleri olarak hemşehrilerimizin bize verdiği yetki ve sorumluluk...
AK Parti İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerli araç üretim merkezinin İzmir olması adına yaptığı girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "AK Parti İzmir milletvekilleri olarak hemşehrilerimizin bize verdiği yetki ve sorumluluk gereği şehrimizi kalkındıracak ve cazibe merkezi haline getirecek her projeyi destekleriz ve yapılacak bir şey varsa elimizden geleni yaparız" diye konuştular.
Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutan yeri otomobil üretimi projesine ev sahipliği yapmak isteyen İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen zirveden sonra bu konudaki kararlılığını gösteren ikinci önemli adımı 18 Kasım 2017 günü düzenlenecek toplantıda atmaya hazırlanıyor. Otomotiv sektörünün İzmir'deki öncü isimleriyle yapılan toplantıda belirlenen 8 kişilik İzleme ve Takip Komitesi, bu kez İzmir'in milletvekilleriyle bir araya gelerek kentin avantaj ve dezavantajları ile yer seçimi konusundaki gelişmeleri aktaracak. Farklı siyasi partilere mensup İzmir milletvekilleri de, bu toplantıda belirlenecek strateji doğrultusunda "İzmir'de yerli otomobil üretimi" projesinin gerçekleşmesi için güç birliği yapacak.
AK Parti'li milletvekillerinden ortak açıklamada
Atılan bu adımların ardından, AK Parti İzmir milletvekillerinden ortak bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza Dağ, Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Av. Mahmut Atilla Kaya, Hüseyin Kocabıyık, Necip Kalkan, Doç. Dr. İbrahim Mustafa Turhan, Av. Kerem Ali Sürekli imzalı ortak açıklamada, Aziz Kocaoğlu'nun iş birliği yapma isteğinin takdir edilmesi gereken bir durum olduğu bildirildi.
Aziz Kocaoğlu'na övgü, CHP'ye eleştiri
Açıklamada, "Biz yıllardır şehrimiz için partiler üstü politikalar benimsenmesi gerektiğini dile getiriyoruz ve arzu ediyoruz. Aziz Bey'in biraz geçte olsa bu konuda ilerleme kaydetmesi bizleri sevindirmiştir. Beş babayiğit firma bir araya gelerek elini taşın altına koymuştur. Yıllardır herkesin hayalinde olan bu projenin merkezinin İzmir olması için bizde gerekli girişimlerde bulunacağız. Görüyoruz ki Aziz Bey'in şahsı bu projenin ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu idrak etmiştir; fakat maalesef CHP'nin geneli hakkında aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Aziz Kocaoğlu'nun bu proje adına yapması gereken ilk şeyin kendi partisini ikna etmesi olduğunu düşünmekteyiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon ve irade ile Başbakanımızın süreçte vermiş olduğu destek ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB'un koordinasyonunda yürütülen müzakereler sonrasında bir araya getirilen sektör lideri beş babayiğit firmanın yerli otomobili, AK Parti hükümetinin desteğiyle ve kolaylaştırıcılığıyla üretecek olması, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için her türlü gayreti ve özveriyi sarf eden bizleri ayrıca memnun etmektedir" denildi.
"Şehirlerin arasında İzmir'in de olması bizler için önemlidir"
Açıklamada ayrıca, yerli otomobilin İzmir'de üretilmesinin önemli olduğu ifade edilirken, "Başlangıç aşamasında olan yerli otomobil üretim projesi iki faz şeklinde uygulanacak olup, birinci fazında; 2019'a kadar prototipin üretilmesi aşaması ve 2. fazında; üretim süreçlerinin hayata geçirilmesi ve nihai ürünün ortaya çıkması şeklide planlanmıştır. Yerli otomobilin illerinde üretilmesi için İstanbul, Ankara, Bursa Eskişehir, Adana, Kayseri, Malatya, Hatay Kütahya, Kastamonu, Bursa, Konya, Sakarya, Manisa, Kocaeli, Van, Elazığ, Erzurum ve Gaziantep şehirlerinin temsilcilerinden bir talep gelmiştir ve bu şehirlerin arasında İzmir'in de olması bizler için önemlidir. Şu da bilinmelidir ki; yatırım yapacak beş babayiğit karar aşamasında üretim merkezlerinin sağlayacağı avantajları, yerel yönetimlerin kolaylaştırıcı imkanlarını ve yerel yönetime olan güvenilirliği göz önünde bulunduracağı kanaatindeyiz. Bilindiği gibi şu aşamada yer belirleme gibi bir durum söz konusu değildir. Yer belirleme ile ilgili yapılacak çalışmaların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
"Basından duymuş olmamız da bizi ayrıca üzmüştür"
Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:
"Toplantının olacağını basın yoluyla duyduğumuzu ve davetin elimize geç ulaştığını belirtmek isteriz. Böyle bir konuda yapılacak olan toplantıyı basından duymuş olmamız da bizi ayrıca üzmüştür. Toplantının içeriğinin ve tarihinin bizlerle de istişare edilerek belirlenmiş olması çok daha uygun düşerdi. Kısa süre kala haberimiz olması ve hafta sonu milletvekili arkadaşlarımızın daha önceden belirlenmiş olan programları olması nedeniyle bu toplantıya iştirak edemeyeceğiz. Bu konu ile ilgili bundan sonra yapılacak programların tarihlerinin ortak istişare sonucu belirlenmesi hem katılım açısından hem de programların verimliliği açısından çok daha faydalı olacağını kanaatindeyiz. İnşallah en yakın zamanda uygun olduğumuz bir tarihte bir araya gelmekten mutlu olacağımızı ifade etmek isteriz." - İZMİR