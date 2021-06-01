AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, Ödemiş'te çiftçilerle buluştu
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AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, Ödemiş'te çiftçilerle buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, Ödemiş'te çiftçilerle buluştu
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş ilçesinde çiftçileri ziyaret edip sorunlarını dinledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş ilçesinde çiftçileri ziyaret edip sorunlarını dinledi.

İlçedeki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kırkpınar, ardından Bayırlı Mahallesi'ne geçti.

Burada çiftçilerin sorunlarını dinleyen Yaşar Kırkpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayırlı Mahallesi'nin ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu belirtti.

Bölgenin tarım ve hayvancılık açısından da önemine değinen Kırkpınar, "Biz pandemi döneminde de, pandemiden öncede hep üreticimizle birlikte olduk. Bugün yine birlikteyiz, onların dertlerini, sıkıntılarını, isteklerini dinliyoruz. Onların iletmek istediklerini biz alıyoruz, bir yerlere iletiyoruz. İlçe başkanımızla, teşkilatımızla hep bir olarak sahadayız. Gerçekten köylü milletin efendisidir. Köylü her zaman üretiyor, inşallah her zaman üretmeye de devam edecektir." diye konuştu.

Kırkpınar, AK Parti hükümetlerinin tüm ülkede olduğu gibi İzmir'e de önemli hizmetler getirdiğini ifade etti.

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın ziyareti sırasında mahallenin ozanlarından Ahmet Çatalgöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği şarkıyı seslendirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, Ödemiş'te çiftçilerle buluştu
AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, Ödemiş'te çiftçilerle buluştu
AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, Ödemiş'te çiftçilerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, Ödemiş'te çiftçilerle buluştu - Haberler
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