AK Parti İzmir'den "CHP-FETÖ İşbirliği Sergisi"

13.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:07

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, 35 fotoğraftan oluşan "CHP-FETÖ İşbirliği Sergisi" açarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi. Ayrıca, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Kadir İnan, CHP İzmir Milletvekillerine "Yönünü Şaşıran Ok" isimli kitabı gönderdi.



AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" suçlamasına tepki göstermek için Konak ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Partililer, 35 fotoğraftan oluşan "CHP-FETÖ İşbirliği Sergisi" açarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.



"CHP'nin tedarikçisi ve malzemecisi FETÖ'dür"



AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap olarak çok açıklayıcı ve bilgilendirici bir konuşma yaptığını belirterek, "Bu konuşmada özellikle Kılıçdaroğlu sonrası köklü bir zihniyet değişimine uğrayan, Atatürk'ün partisi olmaktan fersah fersah uzaklaşan ve hatta kendi tabanından da bu konuda eleştiriler alan CHP ile FETÖ bağlantıları aktarılmıştır. İktidar ve devlet kurumlarının bu terör örgütüne topyekün mücadeleye başladığı zamanlarda ve hatta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında dahi bir çok CHP temsilcisinden FETÖ'yü destekleyen açıklamaların yapıldığı tarihe bakıldığında görülecektir. CHP'nin tedarikçisi ve malzemecisi FETÖ'dür. 7 yıldır bütün grup toplantıları FETÖ materyalleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. FETÖ'nün yayın organlarını ve bankasını ağlama duvarına çevirenler, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmaya kalkmışlar. Oysa aynaya bakmaları yeterli olacak. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları da, CHP'nin gündemi de, açıklamaları da FETÖ tarafından belirlenmektedir. Bu açıklamalar ve destekler bizzat genel başkan seviyesinde dahi olmuştur" dedi.



AK Parti İzmir'den "CHP-FETÖ İşbirliği Sergisi"



Açıklamanın son kısmında ise Kadir İnan, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Milletvekili olması ve CHP Genel Merkezi aktörleri kadar İzmir'deki aktörlerinin de FETÖ konusunda sicillerinin kabarık olması nedeniyle, bugün burada İzmir özelinde ağırlıklı olmak üzere bu bağlantıları fotoğraf kareleri ile görebileceğiniz bir sergiyi değerli İzmir halkına takdim ediyoruz" diyerek 35 fotoğraftan oluşan sergiyi Cumhuriyet Meydanı'nda açtı. Sergide, bazı CHP'li milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ve üyelerin geçmiş dönemlerde FETÖ ile ilgili söylemleri ve fotoğrafları yer alıyor.



CHP İzmir Milletvekillerine "Yönünü Şaşıran Ok" kitabını gönderildi



Serginin ardından Kadir İnan, Emre Cemil Ayvalı'nın yazdığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplatılması yönünde dava açtığı "Yönünü Şaşıran Ok"adlı kitabı, PTT aracılığıyla CHP İzmir Milletvekillerine gönderdi. Burada da bir açıklama yapan İnan, "Kılıçdaroğlu'nun kitabı toplatmak yerine baştan bir okursa kendiyle yüzleşme fırsatını bulabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA