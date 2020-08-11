AK Parti İstanbul Kadın Kollarından yazar Abdurrahman Dilipak'a tepki AK Parti İstanbul Kadın Kollarından yazar Abdurrahman Dilipak'a tepki AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr.

AK Parti İstanbul Kadın Kollarından yazar Abdurrahman Dilipak'a tepki

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, yazar Abdurrahman Dilipak'ın tepki çeken sözleri ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan, görevini yapmaya çalışan, kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkezi ve AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı Yeni Akit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları da süreç hakkında bilgi vermek amacıyla basın açıklamasında bulundu. Açıklamaya Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Açıklamada AK Parti tarafından açılan davanın kadın kolları başkanlığınca takipçisi olunacağı ifade edildi.

"Kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz"

Yapılan hakaretlerin bardağı taşıran son nokta olduğumu dile getiren AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, " Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan, görevini yapmaya çalışan, kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz. Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 İlimizden, 922 İlçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Akkadınlarımız bugünlere büyük mücadeleler vererek, zoru başararak geldi " diye konuştu.

"Hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır"

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurduklarını ve dava açtıklarını söyleyen İlhan, " Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, Akparti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi Köşe Yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır " dedi.

"Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız"

AK Parti Genel Merkezi ile beraber AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı da genel merkezi ve 81 ildeki başkanlıklarıyla eş zamanlı olarak cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden İlhan, " Bununla birlikte, eş zamanlı olarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte sözkonusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız " şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA