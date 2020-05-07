AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür klibi
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür klibi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür klibi
07.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:08

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür klibi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Korona virüs salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi hazırladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür klibi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Korona virüs salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi hazırladı. Teşekkür klibini sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Bayram Şenocak, "Tek ses, tek yürek hep bir ağızdan söyledik; Bu milletin gücünü her an kalbinde hisset. Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, bütün dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Korona virüs salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi yayınladı. İçinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, büyük fedakarlıklar göstererek ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarına "minnet" ifade eden klip; söz, müzik ve animasyon tekniği açısından özel bir ekip tarafından hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gelişmiş ülkeleri bile geride bırakan bir başarıyla sürdürülen Korona virüs (Covid-19) mücadelesine övgü ifade eden anlamlı çalışmada, sağlık kahramanlarının üstün gayret ve fedakarlıkları gözler önüne seriliyor.

Şenocak: "Dualarımızda hep onlar vardı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı kliple ilgili, "Sağlık çalışanlarımız bu zorlu süreçte kocaman yürekleri ve üstün görev ahlaklarıyla hepimizin medar-ı iftiharı oldular. Halen de her türlü riski göze alarak, evlerinden, çocuklarından ve kendi hayatlarından mahrum kalıp hastalarının yanında yer alarak, milletimize umut ve güven olmaya devam ediyorlar. İnşallah bu zorlu süreci elbirliğiyle atlatacağız ama bir gün geriye dönüp baktığımızda, aklımızda kalan en büyük ve en güzel anı, sağlık çalışanlarımızın sevgi dolu kalpleri ve döktükleri alın terleriyle yazdığı muazzam bir başarı hikayesi olacaktır." dedi.

Başkan Şenocak, sosyal medyada yer alan mesajında ise "Canımıza canları pahasına sahip çıkan kahraman sağlık ordumuza minnetle. Dualarımızda hep onlar vardı. Tek ses, tek yürek hep bir ağızdan söyledik; Bu milletin gücünü her an kalbinde hisset Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet..." vurgusu yaptı.

Klipte iki çocuklu doktor bir annenin sevdiklerini geride bırakarak görev yaptığı hastaneye gidişi, sağlık kadrosuyla birlikte gayret ve fedakarlık içinde yürüttükleri çalışmalar ve nihayetinde ulaşılan mutlu son anlatılıyor. Koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede elde edilen başarının alkışlarla teşekküre dönüştüğü klip sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür klibi

Kaynak: İHA

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