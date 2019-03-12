AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan İlçelere '2023 Vizyonu?

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan ilçelere '2023 vizyonu'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan başkan adaylarının 'Vizyon projelerine' destek

İSTANBUL, (DHA) ? AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Belediye Başkan Adaylarının vizyon projelerle ilçeleri şaha kaldıracağını ve ilçelerin 2023 vizyonu ile AK Parti'yle hem kültürel, hem ekonomik ve hem de sosyal olarak büyük gelişimler kat edeceğini söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Avcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de aday ve proje tanıtım organizasyonlarına katılan Başkan Şenocak, çok çalışarak zafer kazanacaklarını söyledi. Başkan Şenocak'ın Avcılar ziyaretinde İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy da yer aldı.

'ÇOK CİDDİ BİR BORÇLA DEVRALACAĞIZ AVCILAR BELEDİYESİ'Nİ'

Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'un Avcılar için hazırladığı proje sunum programında vatandaşlarla buluşan Başkan Şenocak, Avcılar'a ekonomik, sosyal ve kültürel olarak değer katacak tüm projelerin ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Şenocak, Avcılar'ın makus talihinden kurtulup hizmet belediyeciliği ile buluşacağını, AK Parti'nin İbrahim Ulusoy ile birlikte Avcılar'a yepyeni bir değer katacağını vurguladı.

'Bıraktığımız günden bugüne kadar 5 yılda CHP zihniyeti Avcılar'da ne yaptı" şeklinde sorduğu soruyla açıklamalarına devam eden Başkan Şenocak, 'Bunu vatandaşlarımızın sormasını isterim. Yaptığın hangi hizmetin karşılığında borçları çarpanlarına ayırarak geride bırakacaksın. Çok ciddi bir borçla devralacağız Avcılar Belediyesi'ni. İbrahim kardeşimizin yeni dönemde yapacağı hizmetlerin proje kataloğunu gördüm. Bizim yarım bıraktıklarımızı İbrahim başkanla tamamlayacağız ve yola devam edeceğiz. Avcılar'a Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler ya da hükümet tarafından yapılan hizmetleri unutamayız ve asla unutmamalıyız" diye konuştu.

'BAHÇELİEVLER'E ÖRNEK OLACAK PROJELER'

İl Başkanı Şenocak'ın ikinci durağı Bahçelievler oldu. Şenocak, burada yaptığı konuşmada da AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır'a, ilçeye örnek oluşturacak vizyon projeleri için teşekkür etti. Sunumda yer alan bütün projelerin Bahçelievler için hayırlı olmasını dileyen Başkan Şenocak, 31 Mart'ta Bahçelievler'de de 2023 vizyonuyla yola devam edileceğini ifade etti.

BAŞAKŞEHİR'DE OY REKORU

Günün son ilçe ziyaretini Başakşehir'de tamamlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Başakşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda teşkilat mensubu eşlik etti. Başakşehir'in 2023'e de AK Parti Belediyeciliği ile gireceğini söyleyen Başkan Şenocak, 'Ben özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Bizim yeni dönemde Başakşehir'de belediye almak gibi bir derdimiz yok. Biz oyları nasıl rekora çevireceğiz, onun derdinde olacağız. Hedefimiz yüzde 61 oyla Başakşehir'de yeni bir zafer daha kazanmak' açıklamasında bulundu.

AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu da Aday ve Proje Tanıtım toplantında ulaşım, alt yapı, üst yapı, kültür, sanat, ulaşım ve spor alanlarındaki projelerini sıralayarak, Başakşehir'i daha da güzel bir ilçe haline getireceğini söyledi.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA