AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, ünlü isimlerin de katıldığı dostluk maçında sahaya çıktı

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya, siyaset, spor ve kültür-sanat camiasının önde gelen isimleriyle dostluk maçında sahaya çıktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya, siyaset, spor ve kültür-sanat camiasının önde gelen isimleriyle dostluk maçında sahaya çıktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle halı sahalar yeniden açılırken, sosyal medya üzerinden yapılan müsabaka teklifini kabul eden Kabaktepe ve tanıdık birçok isim İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi futbol sahasında bir araya geldi.

Eski FIFA kokartlı hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın düdük çaldığı maçta Kabaktepe'ye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, aralarında Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan, Adem Metan, Kenan Kıran, Serdar Tuncer'in de bulunduğu medya mensupları eşlik etti.

Kabaktepe'nin forma giydiği "Ünsüz Mamüller" isimli takım, gazetecilerin ağırlıkta olduğu "Ünlü Mamüller" adlı takımı mağlup etti.

Yedek kulübesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kabaktepe, maçın, salgın yasaklarının kalktığı bir dönemde normal hayata dönüşün bir simgesi olduğunu söyledi.

Bundan sonra geriye değil, ileriye doğru normalleşmenin olmasını temenni eden Kabaktepe, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknik direktörümüz kondisyonumuzu tam hazırlayamadığı için ilk yarı 10 dakika oyunda kalabildik. Takımımıza faydalı olmaya çalıştık ama takımımıza mı rakibe mi daha faydalı olduk bilemiyorum. Hem birleştirici ve geliştirici etkileri noktasında pozisyonuna da vurgu yapmak istedik. Özellikle Adem Metan kardeşimizin hem bu futbol maçı vesilesiyle farkındalığa, birlik ve beraberliğe katkısından dolayı da tüm katılan gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep rekabetler sahada kalsın, beraber kucaklaştığımız, tüm farklılıkları takımlarınızın rengi olarak sahada bırakabildiğimiz, toplumun her alanında birlikte yaşayabildiğimiz bir hayat temenni ediyorum."

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyelerinin de tribünden izlediği maç sonunda oyunculara ve izleyenlere yiyecek ve içecek ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın