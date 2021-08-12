AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Tuzla'ya ziyaret

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Tuzla'ya ziyaret Osman Nuri Kabaktepe: "İBB 2.5 yılda, kaç dakikada anlatılacak hizmet yaptı" İlçe ziyaretlerine Tuzla ile devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Tuzla Belediyesini ziyaret ederek Başkan Dr.

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Tuzla'ya ziyaret

Osman Nuri Kabaktepe: "İBB 2.5 yılda, kaç dakikada anlatılacak hizmet yaptı"

İSTANBUL - İlçe ziyaretlerine Tuzla ile devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Tuzla Belediyesini ziyaret ederek Başkan Dr. Şadi Yazıcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra teşkilat mensuplarıyla buluşan Başkan Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları eleştirerek, "Tuzla Belediyemiz 2 yılı, 2,5 saatte anlatabilecek hizmet yaptı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2,5 yılda genişleterek de olsa sıkıştırarak da olsa kaç dakikada anlatılacak hizmet yaptı?" diye sordu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilçe ziyaretlerine Tuzla ile devam etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya gelen Başkan Kabaktepe, Tuzla'da yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Tuzla Belediyesi'ndeki ziyaretini tamamlayan Başkan Kabaktepe, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığına geçti. Burada teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Kabaktepe, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kabaktepe burada yaptığı konuşmada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak İstanbul'daki 39 belediyenin toplamının 2,5 katı daha büyük" diyerek, "Tuzla Belediyemiz 2 yılı, 2,5 saatte anlatabilecek hizmet yaptı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2,5 yılda genişleterek de olsa sıkıştırarak da olsa kaç dakikada anlatılacak hizmet yaptı?" diye sordu.

"İBB 2,5 yılda kaç dakikada anlatılacak hizmet yaptı"

Tuzla'ya ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Kıymetli Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı; '2019 yılından itibaren yaptıklarımızı 2,5 saate ancak sığdırabildi. Daha öncesi değil, en son yerel seçimden sonra yaptıklarımızı 2,5 saate ancak sığdırabiliyoruz'. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak İstanbul'daki 39 belediyenin toplamının 2,5 katı daha büyük. Basit bir soru soruyorum. Tuzla Belediyesi 2 yılı, 2,5 saatte anlatabilecek hizmet yaptı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2,5 yılda genişleterek de olsa sıkıştırarak da olsa kaç dakikada anlatılacak hizmet yaptı? Akılda ne var? Bunu soruyoruz. Çok basit bir soru" dedi.

"Memlekete hizmet edeni takdir ederiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Geçen günlerde arkadaşlarım bana bir dosya getirdiler. Dediler ki 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreni'. Bu çok önemli, tarihçiler bunu yazsın dedim. CHP tarihinde ilk kez toplu açılış töreni yapıyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız yapıyor ya. Getirin dedim bir inceleyelim. Biz iyilikleri ve güzellikleri geleneğimiz gereği takdir ederiz. Memlekete hizmet edeni takdir ederiz. Bahçelievler'de yapılmış açılış. Kendi internet sitelerinde afişleri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış töreni, bir; trafik düzenlemesi. İki; A, B iki tane cami yapımı. Yapılmamış onlar da. Üç; İSMEK. Dört; İstihdam Ofisi, 5; Yine bir ofis. Böyle gidiyor" dedi.

"koskoca İBB, kavşağı 50 metre ileriye almış, açılış yapıyor"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bu trafik düzenlemesi nedir diye sordum. Soğanlı Caddesi'nde meşhur bir kavşak var. O kavşağı kapatmışlar. 50 metre ileriden dönüş vermişler. Yukarı da yine sola dönüş vardı. Sola dönüşü kapatmışlar, onu düzenlemişler. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kavşağı 50 metre ileriye almış. Buna da toplu açılış töreni yazıyor. İSMEK, İstihdam ve kreş diyor, bunlar nerede dedim. Dediler; 'Başkanım şu binada'. Dedim; 'O binanın haritasını çıkartın'. Yüzde 90'ının rahmetli Kadir Ağabeyin bitirdiği İBB'nin 6-7 katlı bir hizmet binası var. O binanın 3 odasına kurs açmış, 4 odasını kreş yapmış, 2 odasını istihdam ofisi yapmış" dedi.

"Tuzla'da 20 yıldır bayrağı düşürmedik"

20 yıldır hem ilçe başkanı hem de belediye başkanı olarak hiçbir zaman bayrağı yere düşürmediklerini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Şimdi hep beraber bir söz verelim. 2023 yılında Yüzde 60'ın altına düşürmeyeceğimizin sözünü veriyor musunuz?" dedi. Başkan Yazıcı'nın sorusuna teşkilat mensupları yüksek sesle; "Evet" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert