AK Parti ile Siyaset Gençleşiyor Toplantısı

AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları, "AK Parti ile Siyaset Gençleşiyor, Türkiye Güçleniyor" konulu toplantı düzenledi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen, "AK Parti ile Siyaset Gençleşiyor, Türkiye Güçleniyor" toplantısına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Toplantıda Gençlik Kolları Genel Başkan Vekili Ensar Topcu, Genel Başkan Yardımcısı Kübra Dörtkardeş, MKYK üyeleri Osman Şahin, Hasan Murat, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç ile Genç Meclis Üyesi aday adayları da hazır bulundu.

Toplantıda, AK Parti Şanlıurfa Gençlik kolları Başkanı Salih Saraç'ın açılış ve teşekkür konuşmasının ardından AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül birer konuşma yaparak geçlerin siyasetteki öneminden bahsederek yapılması gerekli çalışmaları hatırlattı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Gençlerin Günümüz Siyasetindeki Önemi ve Rolü" konulu bir konuşmasıyla gençleri bilgilendirdi.

Gençlik Kolları Genel Başkan Vekili Ensar Topçu ise yaptığı konuşmada, "Memleket İşi Gönül İşi" düsturuyla yola çıktıklarını kaydederek, millete hizmet yolunda siyaset yapmanın vazgeçilmez bir değer olduğunu söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA