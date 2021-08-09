AK Parti İl Başkanı Tever'den AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'na ziyaret
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AK Parti İl Başkanı Tever'den AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'na ziyaret

AK Parti İl Başkanı Tever'den AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tever, AK Parti kadroları olarak normalleşme süreci ve Meclisin tatile girmesiyle saha çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Salgın sürecinden dolayı başta milletvekilleri olmak üzere teşkilat mensuplarının arazideki çalışmaları çok özlediğini, bu doğrultuda günlerini verimli şekilde geçirmeye özen gösterdiklerini belirten Tever, "Bazen bir kahvehanede vatandaşımızın derdine derman arıyoruz, bazen bir sivil toplum kuruluşu ziyaretinde yaşanan aksaklığa veya soruna merhem oluyoruz. '7'den 70'e her bir vatandaşımızın sorunu, hepimizin sorunudur' anlayışıyla olaylara yaklaşıyor ve toplumun her kesiminden insanımızla bir araya geliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu durumun sorumluluklarını daha da artırdığına işaret eden Tever, şunları kaydetti:

"Zaten AK Parti'de siyaset yapmak demek, öncelikle bu sorumluluğa üstlenmeye talip olmak demektir. Bugünlere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yılın her gününü, günün 24 saatini bu davaya hizmete adayan büyüklerimizin, kardeşlerimizin gayretiyle geldik. Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü Türkiye bırakmak, medeniyetimizi yeniden yükseltmek istiyorsak, bizlerin de aynı anlayışla çalışması, çabalaması gerekiyor."

Sakarya'da Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe teşkilatlarıyla son derece uyumlu ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını aktaran Tever, "Görevimiz ne olursa olsun, hepimiz öncelikle bu davanın neferiyiz. Bu sorumluluk ve görev bilinciyle 2023 hedeflerimize doğru çalışmalarımızı kararlıkla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Tever, Anadolu Ajansı çalışanlarına da başarılar diledi.

Velioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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