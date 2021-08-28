AK Parti heyeti Van'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti Açıklaması
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AK Parti heyeti Van'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti Açıklaması

AK Parti heyeti Van'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'da dört ilçede selin zarar verdiği mahalleleri ziyaret eden AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekilleri, temaslarıyla ilgili açıklama yaptı.

Van'da dört ilçede selin zarar verdiği mahalleleri ziyaret eden AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekilleri, temaslarıyla ilgili açıklama yaptı.

İki gündür kentte bulunan AK Parti MKYK üyeleri Fatma Betül Sayan Kaya, Abdurrahim Fırat, Orhan Miroğlu, Abdurrahman Kurt, Şaziye Gündüz, Burhan Kayatürk ve Bülent Tüfenkci'nin aralarında bulunduğu heyet, Başkale, Erciş, Çaldıran ve Saray ilçelerinde selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerle ilgili kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaya, AK Parti hükümeti olarak ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan afet olaylarından etkilenen vatandaşları asla yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Geçmişte olduğu gibi bugün de Van halkının yanında olduklarını ve iki gündür sel bölgelerinde vatandaşların sıkıntılarını dinlediklerini anlatan Sayan, "Devletimizin her birimi, yerel yönetimlerimiz de dahil olmak üzere büyük özveriyle çalışıyor. Acil durumlarda, beklenmedik felaketler karşısında bütün dünyanın Türkiye'yi örnek alacağı bir liderlik sergilediğini ifade etmek isterim. Şükürler olsun bugünkü güçlü siyasi irade her zaman milletimizin yanında ve emrindedir." diye konuştu.

Dört ilçede yaşanan sel felaketlerinde zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için yoğun çaba sarf edildiğini ifade eden Sayan, şöyle devam etti:

"Selde telef olan hayvanlarımızın tespiti yapılıyor. O hayvanlarımız için çok üzgünüz ama her birinin yerine vatandaşlarımıza yeni hayvanlar teslim edilecek. Bir çobanımız kaybolmuştu, şükürler olsun ekiplerimiz onu da bulup kurtardı. Sele kapılan bir vatandaşımız da sağ salim kurtarıldı. O vatandaşımıza sağlık ekipleri tarafından psiko-sosyal destek veriliyor. AK Parti'nin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu hizmetleri sonuna kadar sürdüreceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olmuştur. O bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor."

"Kapıköy'de geçişler istenilen seviyede değil"

Tüfenkci ise kentin gelişmesinde önemli bir rol üstlenen Kapıköy Sınır Kapısı'nın açık olduğunu ancak İran hükümetinin tutumu nedeniyle geçişlerin istenilen seviyede olmadığını ifade etti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da kuraklığın yaşandığını belirten Tüfenkci, "Kuraklık nedeniyle su kuyularının kuruduğunu görüyoruz. Belediyelerimizin su konusunda daha çok sahada olmasını konuşacağız. Tarımsal sulamada sıkıntıların olduğu dile getirildi. Bu konuyu da ilgili kurumlarla konuşup belli bir seviyeye getireceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da, "Kentte yaşanan doğal felaketlerin ardından yaraların sarılması konusunda devletimiz tüm kurumlarıyla seferber oldu. Hem çığ hem deprem hem de sel felaketlerinde herkes vatandaşlarımız için sahada oldu. Teşkilatlarımız sürekli selden etkilenen köylerde vatandaşlarımızın gönlüne dokundu. Bugün de AK Parti camiası Van'da ve selden zarar gören kardeşlerimizin yanında." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Teşkilat Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve AK Partili yöneticiler katıldı.

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AK Parti heyeti Van'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti Açıklaması
AK Parti heyeti Van'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti Açıklaması
AK Parti heyeti Van'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti Açıklaması
AK Parti heyeti Van'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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