AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Elbistan Kent Müzesinin açılışına katıldı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bağımsızlığın ve özgürlüğün önemine dikkati çekerek, "Bugün o kadar büyük nimet içerisindeyiz ki bu ay yıldızlı bayrağın altında özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşıyor olmanın büyük bir nimet olduğunu ecdadımızın verdiği mücadeleyi hatırlayarak...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bağımsızlığın ve özgürlüğün önemine dikkati çekerek, "Bugün o kadar büyük nimet içerisindeyiz ki bu ay yıldızlı bayrağın altında özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşıyor olmanın büyük bir nimet olduğunu ecdadımızın verdiği mücadeleyi hatırlayarak hafızamıza kazıyarak ancak unutmayız." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımı devam eden, kara yolu, diş hastanesi, spor salonu ve TOKİ inşaatı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Elbistan Kent Müzesinin açılışına katıldı.

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, bir şehri ayağa kaldıranların o şehrin evlatları olduğunu söyledi.

Bir çocuğun kendisini bir şehre ait hissetmesi için o şehrin tarihini bilmesi gerektiğini dile getiren Ünal şöyle konuştu:

"Özgürlük, bağımsızlık oksijen gibidir. Şu anda hiç kimse hayatta olmamızı sağlayan oksijenin kıymetini fark etmez. Oksijenin ne kadar kıymetli olduğunu Kovid-19 hastalarına sormak lazım. O hastalarımızın 'Nefes alamıyorum' diye duvarları yumrukladıkları anlar var. Tıpkı oksijenin kıymetini oksijenin yokluğunda anladığımız gibi bağımsızlığın ve özgürlüğün ne anlama geldiğini de Allah korusun bağımsızlığınız ve özgürlüğünüz tehlikeye düştüğünde anlarsınız. Bugün o kadar büyük nimet içerisindeyiz ki bu ay yıldızlı bayrağın altında özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşıyor olmanın büyük bir nimet olduğunu ecdadımızın verdiği mücadeleyi hatırlayarak hafızamıza kazıyarak ancak unutmayız."

Açılışını yaptıkları müzenin Elbistanlının tarihini, karakterini, kimliğini anlatması açısından çok kıymetli olduğunu ifade eden Ünal, bir insanın nereye ait olduğunu unutması halinde ailesini, mahallesini unutacağını ifade etti.

Ünal, "Şimdi var ya bizim Türkiye'den nefret eden, Türk kültüründen nefret eden, bu ülkenin değerlerinden, inançlarından nefret eden, bu ülkenin insanına 'göbeğini kaşıyan adam' diyen, 'bidon kafalı' diyen, 'geri kalmış' diyen tipler var ya hani. Hem kendilerinden nefret eden hem de bu ülkede doğdukları için mutsuz olanlar. Onlara inat ailemizi, sokağımızı, aidiyetimizi, inadına daha çok severek, daha çok sarılarak insanlığımızı ve değerlerimizi yükselteceğiz." diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise binin üzerinde eserin yer aldığı ve her eserin ayrı bir öneme sahip olduğu müzenin açılışının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Törene AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ile Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı