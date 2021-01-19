AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk GGD'yi ziyaret etti

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun-Dereli kara yolunun 2021 yılında tamamlanacağını söyledi.

Öztürk, Giresun Gazeteciler Derneğini (GGD) ziyaret ederek, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Öztürk, Giresun-Sivas kara yolunun iyileştirilmesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Projenin yöre ekonomisine büyük katkılar sunacağını ifade eden Öztürk, Giresun-Dereli arasındaki kısmın ise bu yıl tamamlanacağını aktardı.

Bölgede turizm potansiyelinin artırılması çalışmalarının da devam ettiğine vurgu yapan Öztürk, özellikle Mavi Göl, Göksu travertenleri, Kuzalan Tabiat Parkının bulunduğu Göksu Vadisinin turizmin gelişimine ciddi katkı sunacağını dile getirdi.

Öztürk, Çotanak Stadının tamamlandığını ve pazar günü oynanacak Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasıyla da hizmete gireceğini anımsattı.

Giresunspor'un da TFF 1. Lig'de lider durumda bulunduğunu belirten Öztürk, sezon sonunda kulübün Süper Lig'e yükseleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak