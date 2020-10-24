AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye erken seçim eleştirisi Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, gündemlerinde erken seçim olmadığını belirterek, "Siz bakmayın CHP liderinin erken seçim istediğine. Daha 3 ay önce, 'kimsenin erken seçim istediği yok' diyordu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, gündemlerinde erken seçim olmadığını belirterek, "Siz bakmayın CHP liderinin erken seçim istediğine. Daha 3 ay önce, 'kimsenin erken seçim istediği yok' diyordu. Ne oldu? Kulağına kim ne fısıldadı? Ne tür bir görüşmeler gerçekleştirdi bilmiyoruz." dedi.

AK Parti Çubuk İlçe 7. Olağan Kongresi'nde partililere hitap eden Şahin, geleceğin güçlü Türkiye'sini, yarınlarını, daha adil ve müreffeh dünyasını hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

İnsanlığın bütün buhran dönemlerinde Anadolu'nun her zaman inşa edici bir güç olduğunu dile getiren Şahin, "18 yıldır bu uğurda çalışıyoruz. AK Partiyle birlikte söndürülmeye çalışan Anadolu ateşi yeniden harlandı. Ülkemizin, milletimizin ve insanlarımızın potansiyelinin tekrar farkına vardık. Bizi köklerimizden, tarihimizden kopartmaya çalışanlara karşı esaslı bir duruş sergiledik. Düzenleri yıkılanlar, oyunları bozulanlar ne yaparlarsa yapsınlar nafile, başaramayacaklar, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler." diye konuştu.

Ülkenin kangren haline gelen birçok sorununu çözdüklerini hatırlatan Şahin, "Demokrasiden, cumhuriyetten, halktan dem vurup vesayetten yana yer alanlara karşı güçlü bir şekilde 'dur' dedik. Aziz milletimizden aldığımız güçle, siz değerli teşkilat mensuplarımızın fedakar ve vefakar çalışmalarıyla bir çok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Savunma sanayi başta olmak üzere yerli üretimi artırdıklarını vurgulayan Şahin, iktidara geldiklerinde savunma sanayinde yüzde 20 olan yerli üretimin bugün yüzde 70'lere ulaştığını anlattı.

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs karşısında başarısız olunurken Türkiye'nin dünyaya örnek çalışmalar yaptığını ifade edin Şahin, Türkiye'nin dünya devletlerinin dörtte üçüne tıbbi malzeme yardımı yaptıklarını aktardı.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılının haziran ayında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini gerçekleştireceğiz. Siz bakmayın CHP liderinin erken seçim istediğine. Daha 3 ay önce, 'kimsenin erken seçim istediği yok' diyordu. Ne oldu? Kulağına kim ne fısıldadı? Ne tür bir görüşmeler gerçekleştirdi bilmiyoruz. Ancak bizim gündemimizde seçimin olmadığını, bizim gündemimizde milletimize hizmet olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. FETÖ'nün kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara bir diyet borcu olduğunu biliyoruz. Seçim isterken ne diyor? 'Hapishanelerde haksız yere yatanlar için erken seçim istiyoruz' diyor. Kim bu cezaevlerinde haksız yere yatanlar? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunları açıklamalı. Biz bu dili, bu jargonu biliyoruz. Bu dil, bu söylem, bu jargon 15 Temmuz gecesi milletin topunu, tüfeğini millete doğrultan FETÖ'cülerin dilidir. Bu dil ülkemizi bölmeye çalışan PKK'nın ve onun siyasi ayağı HDP'nin söylemidir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmadığını hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bir kere sen başta CHP'nin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaya cesaret edememiş birisin. Sen önce 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Bunun cevabını ver. Bu cesareti gösterebilecek misin, gösteremeyecek misin? Bunun cevabını ver."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da parti olarak milletle olan beraberliklerinin bu kongre sonrasında artarak devam edeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kongreye, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Arife Polat Düzgün, Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner