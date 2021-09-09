AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Uçar Şuhut'ta

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başkan Yardımcısı, ilk olarak Şuhut AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek teşkilat yöneticileri ile bir araya geldi. Ardından Şuhut ilçe esnafını ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, esnaflarla ayaküstü selamlaşarak işlerinde kolaylıklar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı